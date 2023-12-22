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Тимоти Шаламе назвал «Интерстеллар» своим любимым фильмом Кристофера Нолана

Тимоти Шаламе назвал «Интерстеллар» своим любимым фильмом Кристофера Нолана
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Актёр Тимоти Шаламе, известный по «Дюне» и «Вонке», побывал на «Шоу Грэхэма Нортона». Во время передачи речь зашла о первых съёмках в его жизни в фильме «Интерстеллар».

Актёр признался, что это его любимая картина Кристофера Нолана. И дело не в том, что он сам сыграл в ней эпизодическую роль — его сильно впечатлила игра Мэттью Макконахи.

Видео доступно на YouTube-канале Spoiled nerd. Права на видео принадлежат The Graham Norton Show.

Да, «Интерстеллар» — первый настоящий фильм, в котором я снимался. Это мой любимый фильм Кристофера Нолана, но не потому, что мне повезло в нём сняться. Это одна из лучших работ Мэттью Макконахи.

Совсем недавно в мировой прокат вышел «Вонка» — приквел романа «Чарли и шоколадная фабрика» с Тимоти Шаламе в главной роли. А уже через несколько месяцев американский актёр будет блистать в «Дюне 2» — продолжении эпопеи Дени Вильнёва.

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