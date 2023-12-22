Motorola выпустила бюджетный смартфон Moto G34 5G с OLED-экраном и большой батареей

Компания Motorola представила свой новый бюджетный смартфон Moto G34 5G. Устройство на базе Android 14 уже поступило в продажу в Китае по цене в 1000 юаней (около 13 тысяч рублей).

Moto G34 5G оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц, стереодинамиками и боковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 695 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с батареей 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки.

Что касается камер, то основной модуль Moto G34 5G получил два датчика: на 50 Мп и 2 Мп соответственно. Фронтальная же камера может похвастаться базовым модулем на 16 Мп. Когда устройство доберётся до остальных рынков, пока неизвестно.