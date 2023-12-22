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В Госдуме предложили резко сократить длительность и количество рекламы в видеоиграх

В Госдуме предложили резко сократить длительность и количество рекламы в видеоиграх
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Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты законопроект, ограничивающий возможность трансляции рекламы в мобильных видеоиграх 15 секундами. Об этом сообщает издание ТАСС, в распоряжении которого есть сам документ.

Соответствующее распоряжение предлагается внести в закон «О рекламе». Кроме того, депутаты предлагают добавить лимит в показы самой рекламы — не чаще одного раза в 20 минут. На сегодняшний день в законодательстве продолжительность и содержание предлагаемой к просмотру рекламы в видеоиграх никак не урегулировано.

По мнению депутатов, нововведения позволят сохранить адекватный баланс, «когда видеоигра может по-прежнему распространяться, например, бесплатно и включать демонстрацию рекламы, но её продолжительность и количество будут разумно ограничены, а дети будут защищены от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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