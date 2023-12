Eurogamer составил топ лучших игр 2023 года — на первом месте инди-игра

Издание Eurogamer составило собственный топ лучших игр 2023 года. Интересно, что первое место не занял хит вроде Baldur's Gate 3 или Alan Wake 2. Журналисты отдали звание игры года инди-игре Cocoon от геймдизайнера Limbo и Inside.

На второй строчке расположилась Baldur's Gate 3, а на третьей — Rytmos. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom заняла четвёртое место. Alan Wake 2 поставили лишь на 10-ю строчку.

Топ-15 лучших игр 2023 года по версии Eurogamer