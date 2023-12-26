50 французских артистов поддержали Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии

Ещё с начала осени тянется история, в которой культового актёра Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии над женщинами. В поддержку артиста выступили 50 французских актёров и другие деятели культуры Франции.

Они отмечают, что нужно остановить линчевание и ненависть, направленные в его сторону. В письме от артистов подчёркивается, что Жерар Депардье — один из величайших актёров, который внёс выдающийся вклад в историю искусства и самой Франции. Среди тех, кто выступил за Депардье — актёр Пьер Ришар и певица Карла Бруни.

Недавно во Франции выпустили документальный фильм «Депардье: падение людоеда», в котором рассказали, как актёр совершал насильственные действия против многих женщин и домогался их прямо во время съёмок различных лент с 2004 по 2022 год.