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Актёр из сериала «Слово пацана» отрицает свою вину в разбое и убийстве

Актёр из сериала «Слово пацана» отрицает свою вину в разбое и убийстве
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Вчера стало известно, что Московский суд арестовал актёра Сергея Базанова, который сыграл роль Демида в популярном криминальном сериале «Слово пацана». Артиста обвинили в том, что он «действовал в составе группы, руководствовался корыстными мотивами» и совершил разбойное нападение и убийство.

СМИ, включая «РИА Новости», сообщили, что Базанов и его сообщник не признали вину по делу об убийстве, совершённом в 2011 году. Несмотря на это, причастность обоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями и судебными экспертизами.

С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали.

В 2011 году на бизнесмена напали четверо неизвестных, выстрелили в голову из пистолета и забрали сумку с большой суммой денег (около $ 900 тыс.).

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