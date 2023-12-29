Состоялась премьера спецвыпуска «Папины дочки. Новогодние»

29 декабря состоялась премьера новогоднего спецвыпуска «Папиных дочек». Спецэпизод под названием «Папины дочки. Новогодние» уже можно посмотреть на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start.

Видео доступно во VK-группе «Лучшие фильмы и сериалы». Права на видео принадлежат СТС.

Спецвыпуск «Папины дочки. Новогодние» рассказывает о том, как Веник отказывается лететь с семьёй на Мальдивы и вместо этого везёт Тамару и Машу в подмосковный комплекс с пятизвёздочным отелем и горнолыжной трассой. Продолжительность серии пока неизвестна.

Премьера новых «Папиных дочек» состоялась 18 сентября. Первый сезон шоу уже завершился. Он получил преимущественно положительные оценки от критиков и обычных зрителей. Второй сезон уже в разработке — съёмки стартовали на следующий день после премьеры.