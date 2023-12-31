Ушедший на пенсию композитор Джон Уильямс готов вернуться к работе над новыми фильмами

Летом 2022 года культовый композитор Джон Уильямс объявил о завершении своей работы в кино. 90-летний музыкант тогда дописывал саундтрек для пятого «Индианы Джонса» и заявил, что планирует заняться в старости чем-нибудь ещё.

Спустя полтора года в интервью The Times композитор заявил, что готов вернуться к написанию музыки. Однако для этого необходимо, чтобы его заинтересовал фильм, над которым ему предложат поработать. Если его всё устроит, то он вернётся к своему ремеслу.

Если на горизонте появится фильм, который бы меня очень заинтересовал, с графиком, в который я мог бы уложиться, то я бы не стал ничего исключать. Всё возможно. Всё перед нами. Только наши ограничения сдерживают нас. Или, говоря проще: мне нравится быть открытым ко всему.

Джон Уильямс больше всего известен как автор музыки для серий «Один дома», «Гарри Поттер», «Звёздные войны» и других культовых франшиз. За свою долгую жизнь композитор удостоился пяти премий «Оскар», трёх премий «Эмми» и множества других наград.