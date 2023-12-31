Состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет всё» от ТНТ

31 декабря на телеканале ТНТ и в российских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет всё!». Это ремейк советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая с похожим на оригинальное произведение сценарием.

Видео доступно на YouTube-канале Kartina.TV. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет ремейка расскажет, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Главные роли в ленте исполнили Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Марина Кравец, Гоша Куценко и Сергей Светлаков. Звезда российской эстрады Филипп Киркоров должен был сыграть в фильме, однако сцены с его участием вырезали — вместо него персонажа сыграл звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.