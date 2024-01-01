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В России состоялась премьера фильма «Холоп 2» с Милошем Биковичем

В России состоялась премьера фильма «Холоп 2» с Милошем Биковичем
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1 января состоялась премьера фильма «Холоп 2» с Милошем Биковичем. Продолжение одной из самых кассовых комедий в истории страны можно посмотреть во всех кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Продолжение «Холопа» рассказывает о том, как после событий первой части бывший мажор Гриша изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе.

В режиссёрское кресло продолжения вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов». Из актёрского состава в сиквеле вернутся все основные артисты, кроме Александры Бортич.

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