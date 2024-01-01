Вышел короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной» — продолжение «Чебурашки»

1 января в онлайн-кинотеатре Start состоялась премьера мини-фильма «Чебурашка. Выходной». 14-минутный спецэпизод рассказывает о том, как Гена и Чебурашка получили выходной, но каждый из них хочет провести его по-своему: первый мечтает отдохнуть с газетой и чашечкой чая, а Чебурашка ни минуты не может усидеть на месте.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

К главным ролям вернулись Сергей Гармаш и Ольга Кузьмина соответственно. Помимо главных героев, в спецэпизоде появятся Наталья Щукина (директор дендрария) и Жаннат Керимбаев (дворник).

Выход спецвыпуска состоялся спустя год после премьеры «Чебурашки». Картина стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав 6,7 млрд рублей. Продолжение ленты выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 года.