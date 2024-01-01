Состоялась премьера фильма «Бременские музыканты» с Тихоном Жизневским

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 января состоялась премьера ремейка «Бременских музыкантов» с живыми актёрами. Картину уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Новые «Бременские музыканты» выступают переосмыслением оригинального советского мультфильма. Так, в фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет ленты посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

Главные роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Мария Аронова («Лёд 2»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дмитрий Дюжев («Жмурки»).