Разъём USB-C стал единым стандартом для всех электронных устройств в Евросоюзе

Европейская комиссия опубликовала обращение, подтвердив, что разъём USB-C стал новым стандартом для всех электронных устройств в Евросоюзе. Об этом чиновники объявили в том числе в X (ранее Twitter).

Ожидание наконец завершено. В 2024 году разъём USB-C станет общим стандартом для электронных устройств в Евросоюзе. Это означает более совершенную технологию зарядки гаджетов, сокращение электронных отходов и меньше суеты при поиске необходимых зарядных устройств!

Таким образом, с 1 января 2024 года все устройства с зарядкой, продающиеся на территории Евросоюза, должны быть оснащены разъёмом USB-C. Ситуация затрагивает не только смартфоны, планшеты и ноутбуки, но и электронные книги, цифровые камеры, гарнитуры, портативные устройства и навигационные системы.

Ранее на разъём USB-C также перешла и Apple с релизом iPhone 15, хоть компания была не согласна с требованиями Еврокомиссии.