Скандальный фильм «Брат 3» выйдет в кинотеатрах России 1 февраля

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева обзавёлся новой датой релиза в России. Картину покажут в стране 1 февраля — об этом рассказал Влад Пастернак, генеральный директор компании-прокатчика HHG.

Изначально картина должна была выйти в прокат 23 ноября, однако затем ленте не выдали прокатное удостоверение. После этого фильму всё же дали разрешение выйти в кинотеатрах России 17 января, однако премьеру в итоге перенесли на две недели вперёд.

Сразу после анонса «Брат 3» столкнулся с большим объёмом критики. Дело в том, что работа Переверзева никак не связана с оригинальной дилогией Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х. Несмотря на весь негатив в Сети, лента всё равно осталась под прежним названием.