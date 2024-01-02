Сборы фильма «Бременские музыканты» превысили 455 млн рублей

1 января в кинотеатрах России вышел ремейк «Бременских музыкантов» с живыми актёрами. Согласно данным «Фонда Кино», за два дня проката картина с Тихоном Жизневским в главной роли заработала 455 млн рублей. Причём 204 млн рублей из этой суммы пришлось на первый день премьеры.

Фото: «Фонд Кино»

Новые «Бременские музыканты» выступают переосмыслением оригинального советского мультфильма. Так, в фильме покажут детство Трубадура и его первую встречу с животными. Сюжет картины посвящён сплочению коллектива и возвращению смеха и радости на мрачные улицы Бремена.

Также в актёрский состав ленты вошли Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Мария Аронова («Лёд 2»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дмитрий Дюжев («Жмурки»).