Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Блогерша Анастасия Ивлеева планирует покинуть Россию после своей скандальной вечеринки

Блогерша Анастасия Ивлеева планирует покинуть Россию после своей скандальной вечеринки
Комментарии

По информации телеграм-канала «Небожена», блогерша Анастасия Ивлеева планирует уехать из России после своей скандальной вечеринки. Ивлеева якобы уедет в Дубай и проведёт там несколько месяцев.

Сама блогерша о своих планах пока что не рассказывала и не подтверждала данные, которые привёл телеграм-канал «Небожена».

Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев.

Ивлеева провела скандальную вечеринку в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Мероприятие посетили Джиган, Лолита, Филипп Киркоров и другие звёзды, на которых было очень мало одежды, из-за чего вечеринку в обществе назвали «голой». В России мероприятие получило резкое осуждение.

Материалы по теме
Раскрыты основания лишения Филиппа Киркорова звания народного артиста России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android