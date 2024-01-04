Блогерша Анастасия Ивлеева планирует покинуть Россию после своей скандальной вечеринки

По информации телеграм-канала «Небожена», блогерша Анастасия Ивлеева планирует уехать из России после своей скандальной вечеринки. Ивлеева якобы уедет в Дубай и проведёт там несколько месяцев.

Сама блогерша о своих планах пока что не рассказывала и не подтверждала данные, которые привёл телеграм-канал «Небожена».

Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев.

Ивлеева провела скандальную вечеринку в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Мероприятие посетили Джиган, Лолита, Филипп Киркоров и другие звёзды, на которых было очень мало одежды, из-за чего вечеринку в обществе назвали «голой». В России мероприятие получило резкое осуждение.