Селена Гомес планирует завершить музыкальную карьеру в пользу кино

Известная певица Селена Гомес во время интервью рассказала, что планирует завершить свою музыкальную карьеру и полностью отдаться кино. По словам Гомес, она устала от музыки.

Певица отметила, что готова выпустить ещё один альбом, после чего завершить музыкальную карьеру, чтобы уделить время чему-то другому.

Я действительно чувствую, что могу выпустить ещё один альбом, но потом я бы, вероятно, выбрала актёрскую карьеру. Мне хочется расслабиться, потому что я устала. Я всегда хотела быть актрисой и не собиралась становиться певицей.

Певица призналась, что в начале карьеры ей нравилось совмещать пение и актёрство, отметив, что «гастроли были очень весёлыми». Однако со временем она поняла, что хочет остановиться на чём-то одном.