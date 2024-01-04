Игроки получают баны на Xbox за записи сцен с наготой в Baldur's Gate 3

Пользователь Reddit под ником Daddy-Vegas призвал владельцев Xbox не записывать сцены с эротическим содержанием в Baldur's Gate 3, поскольку из-за них можно получить блокировку аккаунта.

Это происходит потому, что во время записи клипа Xbox автоматически выгружает его в серверы Microsoft. Система проверяет ролики и выдаёт баны игрокам, от которых пришла сцена с наготой.

Прошлой ночью я записал три клипа в лагере, в котором раздел всех. Xbox по умолчанию загружает все записанные клипы на серверы. Каждый клип расценили как отдельное нарушение, и моя учётная запись была заблокирована на год. Я надеюсь, что процесс обжалования исправит это, но на данный момент не могу играть ни в какие игры, требующие подключения к сети.

Авторы из Larian Studios пообещали, что свяжутся с Microsoft для дальнейшего решения вопроса. Ситуацию назвали «раздражающей».

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.