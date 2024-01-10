Вышли персональные постеры героев криминального сериала «Прелесть»

На этой неделе были опубликованы персональные постеры героев криминального сериала «Прелесть». Главные роли в шоу исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Фёдор Федотов.

Сюжет «Прелести» расскажет об автоугонщике по кличке Цыган, отец которого погиб 20 лет назад на заводе по переработке драгоценных металлов — он якобы был замешан в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на тормозах, поэтому протагонист жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого он толком и не помнит.

Ко всему прочему, в сериале снялись Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков и другие. Кресло режиссёра занял Динар Гарипов («Территория 2»).

Премьера шоу состоится 18 января в онлайн-кинотеатре PREMIER. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Постеры

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER

Фото: PREMIER