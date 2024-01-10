Создатели «Игры престолов» раскрыли детали своего отменённого фильма по «Звёздным войнам»

Недавно создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс пообщались с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе интервью речь зашла об отменённом фильме шоураннеров по «Звёздным войнам».

По их словам, они хотели снять ленту о первых джедаях, однако Lucasfilm была не заинтересован в создании подобной истории.

Мы хотели сделать фильм с подзаголовком «Первый джедай». В основном он бы рассказывал о том, как появился Орден джедаев, о причинах его появления, о первом световом мече.

Ранее актёр Адам Драйвер заявил, что изначально персонажа Кайло Рена не планировали переводить на Светлую сторону Силы. Напротив, герой должен был трансформироваться в злодея, подобного Дарту Вейдеру.