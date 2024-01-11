Samsung представила бронированный планшет Galaxy Tab Active 5 с защитой от воды

Компания Samsung представила бронированный планшет Galaxy Tab Active 5. Устройство работает на восьмиядерном процессоре Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц.

Также производитель оснастил гаджет 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и крепким стеклом Corning Gorilla Glass 5. Ещё планшет имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Ёмкость аккумулятора в Galaxy Tab Active 5 составила 5050 мА/ч. Прочность девайса соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Задняя камера получила разрешение 13 Мп, а передняя — 8 Мп.

Стоимость и дата выхода Galaxy Tab Active 5 пока не раскрывается. Вероятно, более подробную информацию Samsung озвучит в ближайшее время.