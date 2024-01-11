Samsung анонсировала защищённый смартфон Galaxy XCover7 с большим экраном

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На этой неделе компания Samsung анонсировала новое устройство — защищённый смартфон Galaxy XCover7. Девайс работает на восьмиядерном процессоре SoC MediaTek Dimensity 6100+.

Смартфон оснащён 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Также дисплей дополнительно защищён при помощи закалённого стекла Gorilla Glass Victus+. Ко всему прочему, прочность гаджета соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Фото: Samsung

Объём батареи в Samsung Galaxy XCover7 составил 4050 мА/ч. Ещё в устройстве предусмотрен режим работы со снятым аккумулятором — смартфон будет функционировать при питании от сетевого адаптера.

Дата полноценной презентации Samsung Galaxy XCover7 пока не раскрывается. В рамках мероприятия производитель озвучит стоимость и сроки выхода новинки.