Мартин Скорсезе высказался об отсутствии Леонардо Ди Каприо в номинантах на «Оскар-2024»

Не этой неделе режиссёр Мартин Скорсезе дал большое интервью журналистам издания Variety. В ходе общения постановщик высказался об отсутствии Леонардо Ди Каприо в номинантах на «Оскар-2024».

По мнению Скорсезе, роль Ди Каприо в его фильме, «Убийцах цветочной луны», навсегда остается в истории, хоть он и не был выдвинут за неё на «Оскар» в этом году. Напомним, актёр уже четвёртый год подряд не попадает в список претендентов на кинопремию ни в одной из номинаций.

Он крайне глубоко смог прочувствовать сложный и противоречивый характер человека, который был одновременно и слабым, и податливым, и готовым совершать ужасные поступки — но при этом искренне любящим свою жену. Лео бесстрашно создал образ настоящего обычного человека… Обывателя, которого люди просто не хотят признавать.

Мировая премьера ленты состоялась 20 октября прошлого года. За время проката фильм заработал $ 156 млн при бюджете в $ 200 млн.