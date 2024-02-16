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В «Дюне 2» сыграла звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой

В «Дюне 2» сыграла звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой
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15 февраля состоялась мировая премьера фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва. Картину впервые представили в Лондоне с красной дорожкой и основным актёрским составом картины. До мировых кинотеатров лента доберётся 1 марта.

На церемонии присутствовали Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Ребекка Фергюсон и, внезапно, Аня Тейлор-Джой. Оказывается, звезда «Хода королевы» в тайне снялась в продолжении и сыграла одну из главных ролей. Кого именно воплотила девушка, неизвестно. Зрителям расскажут об этом уже через две недели.

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

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