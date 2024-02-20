Весёлый Тимоти Шаламе, Зендея и Хавьер Бардем — на новых кадрах со съёмок «Дюны 2»

Издание Entertainment Weekly опубликовало сразу восемь эксклюзивных кадров со съёмок «Дюны 2». На них можно увидеть актёров из грядущего блокбастера на съёмочной площадке: от Тимоти Шаламе до Хавьера Бардема и Флоренс Пью.
Тимоти Шаламе
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Тимоти Шаламе и Хавьер Бардем
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Зендея и режиссёр Дени Вильнёв
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Зендея
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Ребекка Фергюсон
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Хавьер Бардем
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Флоренс Пью
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Остин Батлер
Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly
Сюжет «Дюны 2» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.
Премьеры «Дюны 2» состоится уже 1 марта в мировых кинотеатрах. Лента наверняка доберётся и до России — неофициальными способами.