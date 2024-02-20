Весёлый Тимоти Шаламе, Зендея и Хавьер Бардем — на новых кадрах со съёмок «Дюны 2»

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Издание Entertainment Weekly опубликовало сразу восемь эксклюзивных кадров со съёмок «Дюны 2». На них можно увидеть актёров из грядущего блокбастера на съёмочной площадке: от Тимоти Шаламе до Хавьера Бардема и Флоренс Пью.

Тимоти Шаламе

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Тимоти Шаламе и Хавьер Бардем

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Зендея и режиссёр Дени Вильнёв

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Зендея

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Ребекка Фергюсон

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Хавьер Бардем

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Флоренс Пью

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Остин Батлер

Фото: GREIG FRASER/WARNER BROS./Entertainment Weekly

Сюжет «Дюны 2» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

Премьеры «Дюны 2» состоится уже 1 марта в мировых кинотеатрах. Лента наверняка доберётся и до России — неофициальными способами.