Бюджет «Дюны 2» оказался меньше, чем у «Капитана Марвел 2» и «Аквамена 2» — СМИ

Журналисты издания Variety опубликовали новый материал о грядущем фильме «Дюна 2» Дени Вильнёва. Из него стало известно, что бюджет картины составил $ 190 млн — это меньше, чем у «Капитана Марвел 2» ($ 274 млн) и «Аквамена 2» ($ 210 млн).

Вероятно, в данную сумму не входят расходы на маркетинг. По мнению аналитиков, продолжению нужно заработать не менее $ 500 млн, чтобы начать приносить прибыль. Напомним, на создание первой части Warner Bros. потратила $ 165 млн.

Сюжет «Дюны 2» расскажет о Поле Атрейдесе и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоится уже 1 марта.