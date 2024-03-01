Состоялась мировая премьера фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва

1 марта в кинотеатрах по всему миру стартовал прокат «Дюны 2». Продолжение фантастического эпика по роману Фрэнка Герберта вышло спустя два года после премьеры первой части — изначально премьера должна была состояться в ноябре 2023-го, однако её перенесли из-за забастовки актёров Голливуда.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Сюжет второй «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

К своим ролям вернулись актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Секретную роль в ленте также сыграла звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой. Тем временем режиссёр картины Дени Вильнёв и её композитор Ханс Циммер уже начали работу над третьей частью блокбастера.