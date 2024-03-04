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Онлайн игры Dune Spice Wars вырос в три раза после выхода «Дюны 2» в кино

Онлайн игры Dune Spice Wars вырос в три раза после выхода «Дюны 2» в кино
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Средний и пиковый онлайн стратегии в реальном времени Dune: Spice Wars увеличился в несколько раз после выхода второй части фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнёва.

Если в конце марта одновременно в игре оказывалось чуть более 500 человек, то сейчас интерес к игре резко вырос — так, днём 4 марта онлайн Dune: Spice Wars составил 1793 игрока.

Фото: SteamDB

Официальный прокат «Дюны 2» стартовал в кинотеатрах мира 1 марта, а уже через два дня фильм начали показывать в российских кинозалах. В первые дни лента заработала почти $ 200 млн — это выше, чем ожидали эксперты.

Вместе с тем авторы картины уже начали работу над третьей частью «Дюны»: например, Ханс Циммер получил сценарий и пишет музыку для нового фильма серии.

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