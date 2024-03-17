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В России покажут фильм «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем — премьера 1 мая

В России покажут фильм «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем — премьера 1 мая
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Компания Exponenta Film опубликовала дублированный трейлер драматического фильма «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем. Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 1 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат BBC Film.

Сюжет картины основан на одноимённом романе писательницы Меган Хантер. Согласно синопсису, мир оказывается на грани катастрофы из-за льющих на протяжении нескольких месяцев дождей. Молодая мама отправляется на поиски безопасного места, чтобы спасти своего новорождённого ребенка.

Также в актёрский состав вошли Джоди Комер, Кэтрин Уотерстон, Марк Стронг, Джоэл Фрай, Джина Макки и Нина Сосанья. Кресло режиссёра занял Махалия Бело.

Впервые «Всемирный потоп» показали ещё в сентябре 2023 года на Международном кинофестивале в Торонто.

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