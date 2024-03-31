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Мировые сборы фильма «Дюна 2» превысили $ 600 млн

Мировые сборы фильма «Дюна 2» превысили $ 600 млн
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31 марта сборы фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва в мировом прокате превысили $ 600 млн. Для достижения такого результата ленте понадобился ровно месяц — премьера состоялась 1 марта. Бюджет картины составил около $ 290 млн, поэтому она уже полторы недели приносит исключительно прибыль.

На данный момент «Дюна 2» — самый кассовый фильм 2024 года. Ближайший конкурент в лице мультфильма «Кунг-фу Панда 4» заработал приблизительно $ 300 млн.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

В кинотеатрах России ленту показывают неофициально.

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