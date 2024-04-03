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«Джокер 2» будет фильмом только для взрослых — как и первая часть

«Джокер 2» будет фильмом только для взрослых — как и первая часть
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Ассоциация кинокомпаний США объявила возрастные ограничения фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019 года. Картина получила возрастной рейтинг «для взрослых» — она разрешена для просмотра лицам старше 17 лет.

В Ассоциации также назвали, почему лента получила такой же высокий рейтинг, как и первая часть. Дело в том, что в ленте присутствуют насилие, нецензурная лексика, сексуальные сцены и эпизоды с полностью обнажёнными людьми.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами DC. Первый трейлер выйдет уже 9 апреля.

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Опубликован первый постер «Джокера 2» — дебютный трейлер выйдет 10 апреля
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