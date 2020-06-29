Плющенко – мастер скандальной рекламы. Всё началось со знаменитого ролика про «Чупа-Чупс»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко очень хочет реализовать себя на тренерской работе. При этом выдающийся фигурист может научить своих подопечных не только секретам мастерства, но и умению извлекать финансовую выгоду из собственной популярности.

Плющенко не выступает уже более шести лет, но продолжает сниматься в рекламе чаще, чем многие звёзды кино и шоу-бизнеса. Обилие рекламных проектов даёт критикам повод обвинять чемпиона в неразборчивости, а агитационный ролик в поддержку поправок в конституцию и вовсе обернулся громким скандалом. Впрочем, рекламные видео с Плющенко и до этого вызывали вопросы.



Но Евгения, похоже, такая слава нисколько не смущает. Больше того, его вполне можно называть мастером скандальной рекламы.

Пиар по-русски. Методы работы Плющенко раздражают болельщиков, но за ними будущее Евгения зря критикуют за слишком активную раскрутку Трусовой.

Скандал из-за рекламы леденцов

Интерес крупных брендов к Плющенко легко объясним. Евгений выступал на топ-уровне почти 20 лет и стал одним из самых известных спортсменов России. Его знают в лицо и молодые, и пожилые, он ассоциируется с успехом и победами. Наиболее активный период рекламной деятельности Плющенко начался после свадьбы с продюсером Яной Рудковской, однако самый резонансный ролик с его участием (разумеется, до истории с поправками) появился ещё в 2003 году.



Несмотря на поражение от Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, популярность Евгения после Игр-2002 достигла огромных масштабов. Позже спортсмен признавался, что хотел заключить личный контракт, и такое предложение поступило от бренда «Чупа-Чупс». В знаменитой рекламе Плющенко говорит, что для концентрации сосёт леденцы на палочке перед каждым выступлением, а затем поёт незатейливую песенку. Но начинается в целом безобидный ролик с провокационного вопроса: «Что сосут чемпионы?». Эта фраза прочно прикрепилась к образу фигуриста и ассоциируется с ним даже спустя 17 лет.

ВИДЕО

Видео из 2003 года, которое регулярно попадает в подборки самых неудачных рекламных роликов, породило множество мемов. А однажды даже поставило под угрозу политическую карьеру Плющенко. Активисты требовали лишить Евгения должности депутата заксобрания Санкт-Петербурга, поскольку съёмки в подобном ролике, по их мнению, являются аморальными и наносят ущерб репутации органа власти. Интересно, что второй ролик кампании, где вместе с Плющенко снялся теннисист Михаил Южный, начинался с другого вопроса: «Какой секрет у чемпионов».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Обвинения в плагиате

Следующий раз Плющенко снялся в рекламном ролике уже в статусе олимпийского чемпиона Игр в Турине. В рекламе чая Dilmah Евгений после глотка горячего напитка «открывает себя для новой жизни» и из замерзающего рыбака перевоплощается в самого себя – фигуриста на ледовой арене.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Затем Плющенко какое-то время сотрудничал со шведской косметической компанией Oriflame и даже презентовал собственный аромат. Реклама туалетной воды от Плющенко вновь получилась скандальной: поклонники Warcraft заметили, что её сюжет практически полностью копировал фрагмент трейлера легендарной игры. Поэтому геймеры сочли ролик с участием фигуриста плагиатом. Впрочем, создатели игры никак на российскую рекламу не отреагировали.

ВИДЕО



В другом ролике Плющенко беседует с консультантом компании и, выслушав историю успеха женщины, советует зрителям «узнать о возможности изменить свою жизнь к лучшему».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Реклама дорогих авто

Одной из главных страстей Плющенко помимо фигурного катания всегда были дорогие автомобили. Поэтому его появление в рекламе «Мерседеса» в 2013 году выглядело абсолютно логичным. По сюжету Евгений берёт в руку ключи от автомобиля легендарного гимнаста Алексея Немова и представляет, как управляет спорткаром.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Спустя несколько лет Плющенко стал амбассадором другого люксового автомобильного бренда – Porsche. Бывший спортсмен охотно демонстрирует свой роскошный автопарк, за что уже не раз становился объектом нападок.

«Ну поздравьте, чё вы?» Плющенко высокомерно похвастался новым роскошным «Порше» Фигурист даже рассказал секрет богатой жизни. Оказывается, надо работать, а не бухать или валяться на диване.

В последние несколько лет Плющенко чаще всего снимается в рекламе вместе с супругой. Так, звёздная пара продемонстрировала чудодейственную силу лекарства от простуды.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

А в рекламе зубной пасты в 2014 году впервые принял участие сын Плющенко и Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч. На тот момент ему было всего полтора года.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Агитация от семьи Плющенко

Следующие несколько лет Плющенко в телерекламе не снимался. Прославленный фигурист после завершения карьеры сосредоточился на развитии собственной академии и воспитании сына. Однако для кампании в поддержку поправок в конституцию Евгений сделал исключение. https://www.instagram.com/p/CBcnAqZgfVL/



В агитационном ролике фигурист вновь снялся вместе с женой и сыном. Сам Плющенко большую часть видео простоял на заднем плане, что не уберегло его от нового скандала, а также перепалки с политиком Алексеем Навальным.

«Стыдно жить с тобой в одной стране». Плющенко поругался с Навальным из-за конституции Спортсмен готов разобраться с оппозиционером по-мужски. Дело дойдёт до драки?

Сейчас Плющенко полностью сосредоточен на подготовке учеников, так что вряд ли мы будем часто видеть его в рекламе. Впрочем, и уже существующих роликов достаточно для того, чтобы вместе со званием «король льда» за Евгением закрепилась и репутация «короля рекламы».