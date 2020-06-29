Плющенко – мастер скандальной рекламы. Всё началось со знаменитого ролика про «Чупа-Чупс»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко очень хочет реализовать себя на тренерской работе. При этом выдающийся фигурист может научить своих подопечных не только секретам мастерства, но и умению извлекать финансовую выгоду из собственной популярности.
Плющенко не выступает уже более шести лет, но продолжает сниматься в рекламе чаще, чем многие звёзды кино и шоу-бизнеса. Обилие рекламных проектов даёт критикам повод обвинять чемпиона в неразборчивости, а агитационный ролик в поддержку поправок в конституцию и вовсе обернулся громким скандалом. Впрочем, рекламные видео с Плющенко и до этого вызывали вопросы.
Но Евгения, похоже, такая слава нисколько не смущает. Больше того, его вполне можно называть мастером скандальной рекламы.
Скандал из-за рекламы леденцов
Интерес крупных брендов к Плющенко легко объясним. Евгений выступал на топ-уровне почти 20 лет и стал одним из самых известных спортсменов России. Его знают в лицо и молодые, и пожилые, он ассоциируется с успехом и победами. Наиболее активный период рекламной деятельности Плющенко начался после свадьбы с продюсером Яной Рудковской, однако самый резонансный ролик с его участием (разумеется, до истории с поправками) появился ещё в 2003 году.
Несмотря на поражение от Ягудина на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, популярность Евгения после Игр-2002 достигла огромных масштабов. Позже спортсмен признавался, что хотел заключить личный контракт, и такое предложение поступило от бренда «Чупа-Чупс». В знаменитой рекламе Плющенко говорит, что для концентрации сосёт леденцы на палочке перед каждым выступлением, а затем поёт незатейливую песенку. Но начинается в целом безобидный ролик с провокационного вопроса: «Что сосут чемпионы?». Эта фраза прочно прикрепилась к образу фигуриста и ассоциируется с ним даже спустя 17 лет.
Видео из 2003 года, которое регулярно попадает в подборки самых неудачных рекламных роликов, породило множество мемов. А однажды даже поставило под угрозу политическую карьеру Плющенко. Активисты требовали лишить Евгения должности депутата заксобрания Санкт-Петербурга, поскольку съёмки в подобном ролике, по их мнению, являются аморальными и наносят ущерб репутации органа власти. Интересно, что второй ролик кампании, где вместе с Плющенко снялся теннисист Михаил Южный, начинался с другого вопроса: «Какой секрет у чемпионов».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Обвинения в плагиате
Следующий раз Плющенко снялся в рекламном ролике уже в статусе олимпийского чемпиона Игр в Турине. В рекламе чая Dilmah Евгений после глотка горячего напитка «открывает себя для новой жизни» и из замерзающего рыбака перевоплощается в самого себя – фигуриста на ледовой арене.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Затем Плющенко какое-то время сотрудничал со шведской косметической компанией Oriflame и даже презентовал собственный аромат. Реклама туалетной воды от Плющенко вновь получилась скандальной: поклонники Warcraft заметили, что её сюжет практически полностью копировал фрагмент трейлера легендарной игры. Поэтому геймеры сочли ролик с участием фигуриста плагиатом. Впрочем, создатели игры никак на российскую рекламу не отреагировали.
ВИДЕО
В другом ролике Плющенко беседует с консультантом компании и, выслушав историю успеха женщины, советует зрителям «узнать о возможности изменить свою жизнь к лучшему».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Реклама дорогих авто
Одной из главных страстей Плющенко помимо фигурного катания всегда были дорогие автомобили. Поэтому его появление в рекламе «Мерседеса» в 2013 году выглядело абсолютно логичным. По сюжету Евгений берёт в руку ключи от автомобиля легендарного гимнаста Алексея Немова и представляет, как управляет спорткаром.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Спустя несколько лет Плющенко стал амбассадором другого люксового автомобильного бренда – Porsche. Бывший спортсмен охотно демонстрирует свой роскошный автопарк, за что уже не раз становился объектом нападок.
В последние несколько лет Плющенко чаще всего снимается в рекламе вместе с супругой. Так, звёздная пара продемонстрировала чудодейственную силу лекарства от простуды.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
А в рекламе зубной пасты в 2014 году впервые принял участие сын Плющенко и Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч. На тот момент ему было всего полтора года.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Агитация от семьи Плющенко
Следующие несколько лет Плющенко в телерекламе не снимался. Прославленный фигурист после завершения карьеры сосредоточился на развитии собственной академии и воспитании сына. Однако для кампании в поддержку поправок в конституцию Евгений сделал исключение. https://www.instagram.com/p/CBcnAqZgfVL/
В агитационном ролике фигурист вновь снялся вместе с женой и сыном. Сам Плющенко большую часть видео простоял на заднем плане, что не уберегло его от нового скандала, а также перепалки с политиком Алексеем Навальным.
Сейчас Плющенко полностью сосредоточен на подготовке учеников, так что вряд ли мы будем часто видеть его в рекламе. Впрочем, и уже существующих роликов достаточно для того, чтобы вместе со званием «король льда» за Евгением закрепилась и репутация «короля рекламы».
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