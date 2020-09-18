Соперница Загитовой и Медведевой попалась на допинге. Сотскову дисквалифицируют на 10 лет?

Сразу 10 лет дисквалификации за несколько нарушений антидопинговых правил!



Такое суровое наказание грозит фигуристке Марии Сотсковой, которая летом объявила о завершении карьеры. Студентка ГИТИСа начала новую жизнь, вышла замуж, но теперь её спортивные достижения могут быть перечёркнуты грандиозным скандалом. Такого срока дисквалификации в фигурном катании ещё не было!

Фигуристку Сотскову за нарушение антидопинговых правил могут дисквалифицировать на 10 лет

Бывшая соперница Загитовой и Медведевой

В олимпийском сезоне-2017/2018 Мария Сотскова совершенно заслуженно заработала право выступать на Играх в Пхёнчхане, становилась призёром этапов и финала Гран-при, стала второй на чемпионате России. Тогда эффектная фигуристка из ЦСКА выступала очень здорово, и в плане жестокого антидопингового сита МОК у неё не было вообще никаких проблем.

Правда, на самой Олимпиаде Маша стала только восьмой, и об этом мало кто помнит. Ведь в Пхёнчхане все следили за драматичной борьбой Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Сотскова не прыгнула выше головы, но и претензии на призовое место не обозначила.

Слёзы – Медведевой. Золото – Загитовой. Они просто лучшие На это было невозможно смотреть. Лучшая в мире проиграла Олимпиаду.

Об этой перспективной фигуристке стали говорить ещё в юниорском возрасте, когда спортсменки ещё не крутили четверные и в 18 лет не считались ветеранами. Но стать суперзвездой у Сотсковой так и не получилось. После Игр-2018 она сбавила, прошлый сезон завершила досрочно, а летом объявила о расставании с большим спортом. Маша вышла замуж за музыкального продюсера Михаила Омельчука и решила сосредоточиться на семейной жизни и учёбе в ГИТИСе.

Фуросемид, пропуск тестов и странная справка

В её уходе из спорта не было ничего удивительного. В сборной России появилось много юных сильных фигуристок, и, говоря объективно, надежд на место в сборной России у Сотсковой не осталось никаких. Во всяком случае со стороны всё выглядело логично.



17 сентября 2020 года история её ухода из спорта предстала в ином свете.



По данным ТАСС, RT и Reuters, Мария Сотскова в течение года пропустила три допинг-теста, и при этом в одной из её проб нашли запрещённый диуретик фуросемид, объяснить попадание которого в организм она попыталась с помощью справки от врача. Но, как утверждает «Матч ТВ», клиника, выдавшая данную справку, не имеет лицензии. Получается целый набор антидопинговых нарушений, каждое из которых тянет на дисквалификацию.



Хотя возможный срок наказания таков, словно бывшая фигуристка не только сама попалась на запрещённом препарате, но и подсадила на них всех спортсменов сборной России.



Нарушение обнаружило РУСАДА, которое тут же передало сведения в федерацию. Ответ из ФФККР не удивил – он всегда примерно одинаков: давайте дождёмся официальных документов. Но в данном случае это объяснимо.

Сотскова не уведомила РУСАДА о завершении карьеры перед тем, как у неё взяли допинг-пробу

Вряд ли Мария теперь будет оправдываться и бороться за сокращение срока наказания. О перспективах стать тренером она не говорила, а любому другому виду деятельности её дисквалификация никак не помешает.

Мочегонный допинг

На фуросемиде российские спортсмены в XXI веке попадаются часто. Этот диуретик увеличивает выведение из организма излишков жидкости, калия, кальция и магния, но при этом не вызывает снижения мышечного тонуса и выносливости при нагрузках. Он используется как мочегонное, но при этом и маскирует употребление других запрещённых препаратов.

20-летняя фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Самым громким было дело гимнасток Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, в 2001 году получивших годичную дисквалификацию за фуросемид в пробах. В 2008 году дисквалификацию на 18 месяцев получил фигурист Юрий Ларионов, известный по выступлениям в парном катании с Верой Базаровой. В 2013-м на год была отстранена от соревнований фигуристка Оксана Нагалатий, в 2019-м – Анастасия Шакун. В прошлом году положительный результат на похожий диуретик торасемид дала проба фигуристки Александры Кошевой.



Как случай Сотсковой отразится на национальной федерации? Никак. Это её личная ошибка, ей и расплачиваться своей репутацией. Повторения истории с лёгкой атлетикой точно не будет.