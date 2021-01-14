«Без прекрасс». Мордобой Плющенко и Железнякова спасёт фигурное катание от деградации

Плющенко как-то сказал, что трэш-ток идёт на пользу фигурному катанию. Видимо, Евгений искренне в этом убеждён, потому как в последнее время редкий словесный конфликт обходится без его участия. А что может быть более полезным для фигурного катания, чем взаимное обливание помоями? Правильно – реальный мордобой!

Всё по законам единоборств. Менее известный и раскрученный боец бросает вызов маститому чемпиону, оскорбляя его и заранее обвиняя в трусости, чтобы у того просто не было шансов отказаться. Чемпион великодушно соглашается, и вот уже ведущие промоутеры страны борются за право организовать бой века.

И да, вы по-прежнему в разделе «Фигурное катание», ведь речь идёт о Евгении Плющенко и хореографе из группы Тутберидзе Алексее Железнякове.

Многие уверены, что Железняков просто переотмечал старый Новый год, но в это даже не хочется верить. Бой Плющенко и члена команды Тутберидзе просто необходим фигурному катанию.

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Как Железняков оказался в команде Тутберидзе

Если фигура Плющенко хорошо знакома широкой публике, то инициатор нынешнего конфликта до сих пор окутан флёром человека-невидимки. И это при том, что Железняков работает с Этери Тутберидзе уже более 12 лет. Он познакомился с тренером во время гастролей на Камчатке и вошёл в её команду в качестве педагога-хореографа по современным направлениям.

Алексей работал с первыми звёздными учениками «Хрустального» — Полиной Шелепень, Адьяном Питкеевым, Евгенией Медведевой. На первых порах он даже помогал Этери Георгиевне ставить программы, в частности «Чарли Чаплина» для Медведевой. Позже хореограф окончательно перебрался в зал, уступив место на льду Даниилу Глейхенгаузу. Сейчас он разучивает со спортсменами разные танцевальные стили, развивая в них координацию, пластику и чувство музыки.

Трусова воткнула нож в спину, а Косторная надела корону

Несмотря на определённую известность в узких кругах и большой опыт работы с Тутберидзе, до недавнего времени о Железнякове слушали только фанаты «Хрустального». Зато его прорыв в информационное поле получился ярким и скандальным. В мае, когда школу «Самбо-70» покинула Александра Трусова, Железняков написал, что фигуристка воткнула нож в спину своим тренерам. А после перехода к Плющенко Алёны Косторной обвинил бывшую подопечную в появлении короны и двуличии. И, конечно, обе фигуристки, по мнению Железнякова, совершили предательство и должны быть забыты.

Но больше всего от Железнякова доставалось именно Плющенко. Алексей не раз упрекал его в профессиональной нечистоплотности, плетении интриг и переманивании фигуристов. Кроме того, хореограф был уверен, что с Плющенко ни одна из бывших учениц Тутберидзе не добьётся успеха. Он даже размещал в Сети мем, высмеивающий слова Плющенко о том, что руководительница «Хрустального» берёт только готовых спортсменок, намекая, что ситуация как раз диаметрально противоположная.

«Алёша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах!» — отвечал Плющенко.

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Дуэль или мордобой?

Постепенно конфликт Плющенко и Железнякова затух. Евгений переключил своё возмущение на судей, а Железняков, как казалось, отпустил ситуацию. Но не тут-то было! Внезапно Алексей снова облил Плющенко грязью и… вызвал его на дуэль. Драться с двукратным олимпийским чемпионом Железняков решил «без правил и без прекрасс». Свою мотивацию Алексей тоже обозначил предельно чётко – «заткнуть неблагодарный поганый рот» Плющенко.

«Заткну твой поганый рот». Хореограф Тутберидзе хочет подраться с Плющенко

А чтобы Плющенко не соскочил, Железняков для верности заранее обвинил его в трусости. Эффективный психологический приём сработал на ура.

«Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он всё время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты», — ответил Плющенко.

Плющенко согласился подраться с хореографом Тутберидзе

Бой Плющенко и Железнякова необходим

Многие болельщики разделили мнение Плющенко о том, что на скандальную запись Железнякова толкнуло злоупотребление горячительными напитками. Не исключил такую возможность и директор «Самбо-70» Ренат Лайшев, пообещавший серьёзно поговорить с хореографом. Но разве предыдущие выпады Железнякова в адрес Плющенко не заслуживали серьёзных разговоров и дисциплинарных мер? Они ведь тоже портили имидж команды Тутберидзе. Или поносить бывших учениц можно, а драться с их новым наставником – нет?

Да, для людей, зависающих на футбольных ветках, всё это действие – лютый трэш. Но для фигурного катания – всего лишь следующий этап деградации. Вполне логичный и даже неизбежный. Так что бой Плющенко и Железнякова на самом деле просто необходим. Если стороны не сольются, то проблем с организацией возникнуть не должно. Готовность посодействовать уже выразили промоутеры Вадим Финкельштейн, Владимир Хрюнов и Камил Гаджиев.

Естественно, ни формат, ни правила, ни даже результат этого стыдного перформанса не имеют никакого значения. Возможно, после мордобоя двух специалистов наверху поймут, что чёрный пиар тянет некогда элитарный вид спорта на дно и дальше так продолжаться не может.

В таком случае бой, которой сейчас кажется позорной клоунадой, может спасти фигурное катание. Крутой поворот, не правда ли?