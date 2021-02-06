Загитова забрала себе лучших фигуристок Тутберидзе. Зато у Медведевой крутая атмосфера

Команду Жени ещё рано списывать со счетов. Фигурное катание – это не только девочки с четверными!

После жеребьёвки Кубка Первого канала многие болельщики записали команду Медведевой в аутсайдеры. Состав одиночниц у Загитовой и правда выглядит очень внушительно, но это вовсе не значит, что у Медведевой нет шансов. Напротив, сразу несколько факторов говорят в пользу дружины двукратной чемпионки мира.

Так у кого на самом деле более сильная команда?

Команда друзей

Трудно было не заметить, что обе фигуристки стараются приглашать в свои команды друзей и тех фигуристов, с кем хорошо общаются за пределами катка. Медведева, не скрывая радостных эмоций, звала к себе Анастасию Скопцову, Александру Бойкову, Дмитрия Козловского и Елизавету Туктамышеву. Женя создаёт в команде тёплую дружественную атмосферу, которая наверняка повлияет на настрой её подопечных.

Сложно найти фигуриста, который не был бы в восторге от человеческих качеств Медведевой. Коллеги всегда описывают Женю как добрую и отзывчивую девушку. В её команде фигуристы будут чувствовать себя раскованно и непринуждённо, что поможет отогнать лишнее напряжение и выдать яркие прокаты.

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У Медведевой большое преимущество в танцах

По воле босса Первого канала Константина Эрнста, Медведева первой выбирала среди танцевальных дуэтов. Это позволило ей заполучить в команду Александру Степанову и Ивана Букина. При отсутствии серьёзных ошибок первые места в обеих программах им практически гарантированы. Пара с лёгкостью взяла титул чемпионов России и с хорошим преимуществом обошла соперников. Танцы на льду традиционно считаются самым предсказуемым видом, поэтому вряд ли расклад сил в Москве будет кардинально отличаться от итогов чемпионата в Челябинске.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, оказавшиеся в команде у своей подруги Алины Загитовой, в Челябинске проиграли чемпионам более 9 баллов. Дуэты, занявшие третье и четвёртое место на чемпионате России, отошли к Медведевой, причём Скопцова и Алёшин в этом сезоне вышли на новый уровень и регулярно превосходят всех оппонентов, кроме большой тройки. Шевченко и Ерёменко же славятся стабильным катанием, чего не скажешь про участников из команды Загитовой. Худайбердиева/Базин и Морозов/Багин нередко грешат помарками, отнимающими заветные баллы.

Так что в танцах очевидным фаворитом выглядит команда Медведевой, которой по силам привезти конкурентам от 20 до 30 баллов.

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Непредсказуемые мужчины

Ситуацию с мужским катанием предсказать гораздо сложнее, ведь наши фигуристы очень нестабильны. И всё-таки тут покрепче выглядит ростер Загитовой. Алиев, Мозалёв и Игнатов при качественном катании должны обойти Коляду, Самарина и Кондратюка, однако вряд ли всем трём парням из «Красной машины» (а именно такое название выбрала Алина для своей команды) удастся обойтись без срывов.

Главный козырь Медведевой – Коляда. Ученик Мишина даже с ошибками набирает внушительные баллы и обходит конкурентов за счёт поразительного качества катания. А икс-фактором может стать Марк Кондратюк. Сенсационный призёр чемпионата России при повторении своего челябинского подвига способен серьёзно подтянуть команду Медведевой к победе, но и провал Марка может дорого ей обойтись. В любом случае, благодаря стабильности Коляды «Время первых» (а это название коллектива Медведевой) если и уступит в мужском турнире, то совсем немного.

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В парах выиграют самые чистые

Пожалуй, самая непредсказуемая борьба развернётся в парном катании. Алина и Женя равноценно разделили участников. Здесь всё зависит от самих выступлений. При чистом катании Тарасовой и Морозову равных не будет, но пара редко обходится без ошибок. Павлюченко и Ходыкин прекрасные технари, но и у них нет стабильности на козырных элементах. К тому же Денис и Дарья единственные из участников не побеждали в турнирах с участием прямых конкурентов. Загитовой придётся поволноваться.

Женя забрала в свою команду учеников Тамары Москвиной. Фигуристы обладают сильной техникой и сбалансированным катанием, но, опять же, порой совершают грубые ошибки. Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов при идеальных прокатах должны превзойти оппонентов, но в любом случае в этой дисциплине вряд ли стоит ждать большой разницы в оценках.

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Медведева без шансов в женском катании?

Ну и самое неравномерное распределение произошло в женском разряде. Здесь без каких-либо вопросов Загитова имеет большое преимущество. В команде Алины две квадистки, которые даже с ошибками могут набирать неземные баллы — это Щербакова и Валиева. А Дарья Усачёва, хотя пока и не владеет ультра-си, поражает стабильностью и очень нравится судьям.

Чтобы нивелировать отставание от команды Загитовой, которое кажется неизбежным, Трусовой придётся совершить настоящий подвиг. Лидерские позиции Саше могут принести только чисто исполненные программы, в которых должно быть не меньше трёх четверных.

Туктамышева и Хромых владеют элементами ультра-си, но не выделяются стабильностью, да и по компонентам уступают всем девочкам из «Красной машины». Лиза уверенно исполняет тройной аксель, но часто совершает ошибки на более простых элементах, а Майя традиционно падает с четверного прыжка. В этот раз Хромых планирует исполнить два квада, что может ещё больше усугубить ситуацию в команде Медведевой. Тут Жене придётся только надеяться, что новая тактика Майи окажется выигрышной. В целом преимущество Загитовой в женском разряде может составить около 50 баллов.

Впрочем, даже оно не станет приговором для команды Медведевой, ведь у неё совершенно точно есть, кому сиять в других видах. Ох и жарко будет в ближайшие два дня!