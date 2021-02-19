Замена для чемпионки. Новая звезда Тутберидзе может оставить Трусову без Олимпиады

В эпоху четверных фигуристки, не владеющие сложнейшими прыжками, автоматически записываются в аутсайдеры. Помните, как пару лет назад все сокрушались, что Алёне Косторной с её изумительно красивым катанием нечего противопоставить квадисткам Трусовой и Щербаковой?

Теперь в той же ситуации оказалась другая ученица Тутберидзе – Дарья Усачёва. 14-летняя фигуристка удивляет совсем не детской передачей образов и уже сейчас получает космические оценки за компоненты. За несколько месяцев из фигуристки второго эшелона Дарья превратилась в настоящую звезду с личными болельщиками и собственным стилем.

Неужели именно Усачёва поможет Тутберидзе оставить без Олимпиады ушедших от неё Трусову и Косторную?

Усачёва попала к Тутберидзе не с первой попытки

Дарья Усачёва родилась в Хабаровске, там же она впервые встала на коньки. Талант у девочки обнаружился сразу, но возможностей для его развития на Дальнем Востоке практически не было, поэтому семья Даши перебралась в Москву. Мама хотела отдать девочку в ЦСКА, но «Хрустальный» оказался ближе к дому. К тому времени набор в школу уже был закрыт, но Усачёвой пошли на встречу — девочку приняли в группу Оксаны Булычёвой. С ней Даша выучила все двойные прыжки.

В 10 лет Усачёва решила попытать счастье и прийти на просмотр к Этери Тутберидзе. Без тройных прыжков фигуристку не приняли, поэтому она перешла в группу Анны Царёвой, воспитавшей призёра чемпионата мира Анну Погорилую. Всего за год Усачёва выучила все тройные прыжки и освоила каскады 3-3. С таким набором её приняли в группу Тутберидзе, но первый год в новой обстановке дался Даше тяжело. Девочка чувствовала огромную ответственность и из-за постоянной боязни ошибиться никак не могла раскрепоститься и поймать уверенность в себе. Тренерам пришлось работать не только над техникой, но и над психологией юной фигуристки, и такой подход быстро принёс результат.

Усачёва часто каталась в одно время с Загитовой и Трусовой, которые восхищали её трудолюбием и упорством. Алину спортсменка и вовсе считает примером для подражания.

«Загитова — мой кумир, у неё очень сильный характер», — признавалась Усачёва.

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Сложнейшее испытание на чемпионате России

Как только Усачёва обрела уверенность и научилась справляться с ответственностью, прогресс ускорился. Даша стала частью нового трио Тутберидзе, которое болельщики окрестили ВУХ (Валиева, Усачёва, Хромых). В прошлом сезоне Даша расположилась следом за Валиевой и американкой Алисой Лью в финале юниорского Гран-при. А на юниорском чемпионате мира преподнесла, возможно, главную сенсацию турнира. Дарья неожиданно завоевала серебро, опередив превосходящую её по сложности прыжков Лью.

Но по-настоящему заговорить о себе как о восходящей звезде и фигуристке, способной на большие достижения, Усачёва заставила буквально в последние месяцы. Её чистые прокаты на этапах Кубка России в Москве и Сочи завораживали болельщиков и приносили огромные по меркам юниорки без ультра-си баллы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В целом она очень достойно показала себя на её первых двух соревнованиях. Она стрессоустойчива, может катать на максимум то, что умеет», — говорил о достоинствах ученицы Даниил Глейхенгауз.

На чемпионате страны Усачёва в очередной раз подтвердила слова своего тренера и показала настоящие чудеса хладнокровия. Фигуристка успешно откатала короткую программу, а в произвольной столкнулась с сильным волнением. Прямо перед Дарьей изумительные прокаты выдали Трусова, Валиева и Щербакова, набрав запредельные баллы. Отвечать Усачёвой было нечем, да и обстановка в зале не слишком помогала сосредоточиться. Помарка на ровном месте только подчеркнула, насколько сильный мандраж испытывала Даша, но в целом она вновь показала чудеса хладнокровия и стала первой после великолепной тройки медалисток с ультра-си.

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Девочка, которой веришь

Усачёву смело можно назвать главным открытием сезона среди одиночниц. Девочка очень артистична и буквально заставляет зрителей погружаться в суть своих программ. Забывать о оценках и наслаждаться тонкой красотой момента. В программах «Je suis malade» и «Мулен Руж» Усачёва удивительно органична и правдоподобна, хотя для большинства её ровесниц подобные трагические образы откровенно великоваты. Причём дело не только в музыкальности – Даша скрупулёзно готовится к новым ролям. К примеру, для перевоплощения в Джульетту фигуристка посмотрела фильм и прочитала Шекспира на русском и английском.

По уровню интерпретации Усачёву часто сравнивают с Косторной. Дарья, как и Алёна, славится мягким лёгким катанием, заслуживающим высокие баллы за компоненты. В группе Тутберидзе однажды уже смогли превратить превосходную «катальщицу» в лидера мирового фигурного катания, так что наверняка по этому же пути поведут и Усачёву.

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В ожидании трикселя

Главный скрытый резерв Усачёвой кроется в сложности прыжков. Условный тройной аксель не сделает её чемпионкой, но поможет сократить пропасть в баллах от Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Работа над трикселем идёт непросто, но в группе Тутберидзе верят в успех.

«Тройной аксель пока в процессе, у него хорошая высота, но пока немного не хватает крутки – даже если она его почти выезжает, есть недокруты. Сначала надо докрутить, потом будем говорить о выезде и уже дальше вставлять в программы. Главное, что она его тренирует, а кто тренирует – у тех и получается», – рассказывал Глейхенгауз.

Глейхенгауз прокомментировал второе место Усачёвой на этапе Кубка России в Сочи

Зная упорство тренеров «Хрустального» в достижении цели, можно не сомневаться, что тройной аксель у Усачёвой появится. А, может, за время до олимпийского сезона Даша освоит и один из четверных. При всех плюсах Усачёвой, на данный момент её участие в Олимпиаде кажется менее вероятным, чем Трусовой, Валиевой или Щербаковой. Но, во-первых, на Дашу работает время. А во-вторых, с Усачёвой Тутберидзе может быть уверена, что как минимум две её фигуристки поедут в Пекин.

Но, конечно, в «Хрустальном» наверняка мечтают занять всю российскую квоту. И именно Усачёва может стать тем самым третьим элементом, который оставит без Олимпиады в Трусову и Косторную.