Косторная сдала после перехода к Плющенко. Но она по-прежнему сильнее Туктамышевой

Год назад Алёна Косторная была лидером мирового фигурного катания. А сейчас ей приходится бороться за третью путёвку на чемпионат мира. Действующая чемпионка Европы лишилась тройного акселя, пропустила большую часть сезона из-за проблем со здоровьем, а на обоих турнирах осталась только второй.



Но даже при этом потенциально Косторная сильнее Лизы. Даже без ультра-си.



Объясняем, почему Алёна – главная претендентка на участие в чемпионате мира.

«Я устала бороться». Как скандал на Кубке России оставил Туктамышеву без чемпионата мира Лизу вынудили сразиться с Медведевой на второстепенном турнире. А потом лишили веры в справедливость. И как она только не сломалась?!

Тройной аксель — не панацея для Туктамышевой

Из-за потери Косторной своего единственного элемента ультра-си Туктамышева получила преимущество в технике, но его нельзя считать панацеей для чемпионки мира-2015. Да, у Лизы шикарный тройной аксель. Да, у неё эталонный тройной лутц. Но всё это нивелируется простыми заходами на прыжки, из-за которых петербурженка получает низкие надбавки даже при чистом приземлении. Косторная же даже в не лучшей форме прыгает без видимых усилий и всегда заходит на элементы со сложных шагов.



Ещё одно слабое место Лизы — каскады. Ученица Мишина исполняет в начале произвольной программы тройной аксель — двойной тулуп, но затем теряет баллы на простых комбинациях. Во второй части программы у Туктамышевой стоит двойной аксель — тройной тулуп — двойной тулуп и секвенция из тройного лутца и двойного акселя, которая толком и не считается за каскад из-за паузы между прыжками. Такая комбинация даёт понижающий коэффициент в оценке, из-за чего Лиза набирает за него меньше базовой стоимости самих прыжков. У Косторной же с каскадами полный порядок. Во второй половине программы Алёны делает тройной флип — тройной тулуп и тройной флип — ойлер — тройной сальхов, неизменно приносящие ей хорошие надбавки.

«Не надо заставлять и давить». Секреты долгой карьеры от потрясающей Туктамышевой Лиза никогда даже не задумывалась уйти от Мишина. Разве так бывает?

По сути, тройной аксель для Туктамышевой — это возможность оставаться конкурентоспособной. Он позволяет Лизе нивелировать недостатки в технике и получать баллы на уровне топовых фигуристок, не владеющих ультра-си. На этапе Гран-при в Москве Туктамышева получила за технику на 8,67 балла выше, чем Косторная. Но тогда Алёна откатала слабо, с тремя недокрутами, а Лиза выдала лучший прокат в сезоне. При чистых прокатах по технике Косторная будет дышать Туктамышевой в спину, а более щедрые оценки за компоненты принесут ей лидерство.

Другое катание. Почему Загитова должна поблагодарить несравненную Туктамышеву Потрясающая победа Лизы в Москве может спасти не одну карьеру. Только ради этого стоило терпеть и сражаться!

Маленькие, но значительные потери

Важный резерв для Туктамышевой кроется в дорожках шагов. Лиза теряет на этом элементе порядка полутора баллов, что в плотной борьбе за поездку на чемпионат мира может оказаться фатальным. Правда, у Косторной в этом сезоне тоже просматриваются проблемы с дорожками, но, возможно, в новой произвольной программе от этих ошибок удастся избавиться.



Уступает Лиза Алёне и во вращениях. Косторная практически всегда исполняет их на максимум — показывает хорошую скорость и самые сложные позиции. Туктамышева же чаще всего зарабатывает третий уровень, четвёртый даётся ей большим трудом. За каждое вращение Лиза теряет ещё по баллу. Но ученице Мишина всё-таки стоит отдать должное — в этом сезоне она сделала большой прорыв, вернув бильман и затяжку.

Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Туктамышева оставила не у дел учениц Плющенко в Москве. Лиза просто божественна! Потрясающее выступление Туктамышевой заставило зрителей забыть о чудовищном провале Трусовой. Более крутого сюжета и не придумаешь!

Лизе заслуженно ставят низкие компоненты?

Ну и, пожалуй, самая острая и обидная проблема Лизы — оценка за компоненты. Уже который сезон Туктамышева по этому показателю уступает вчерашним юниоркам. Порой эта оценка кажется необоснованной, но по некоторым критериям Лиза действительно смотрится слабее фигуристок нового поколения. При ярком артистическом таланте и точно интерпретации образа опытная спортсменка проигрывает конкуренткам во владении коньком, разнообразии связующих элементов и насыщенности программ.



Про вторую оценку Алёны можно даже ничего не говорить. Косторная уже в первый взрослый сезон получала компоненты выше Медведевой и Загитовой. И хотя после перехода к Плющенко Алёна сдала и вполне заслуженно стала получать меньше, её оценка за компоненты остаётся весьма весомой. Даже с грязными прокатами Косторная получает вторую оценку выше, чем Лиза с идеальными. И не без оснований. У Алёны потрясающее скольжение, сложные связки и прекрасная интерпретация.



Несмотря на регресс, наметившийся у мировой рекордсменки после смены тренера, Алёна по-прежнему сильнее Туктамышевой. Впрочем, это вовсе не гарантирует ей участие в чемпионате мира.

Немов в юбке. Грубая ошибка судей превратила Туктамышеву в народного героя Арбитры признали, что занизили Лизе оценку. Ждём публичных извинений!

Коронавирус спутал все карты

Главным фактором в борьбе за поездку в Стокгольм может стать текущее состояние фигуристок. Обе спортсменки перенесли коронавирус и намучились с его последствиями. На последних турнирах Лизе не хватало сил на всю программу, а тройной аксель стал нестабильным. Но она хотя выступает и постепенно набирает форму. Что же с Алёной — до сих пор неизвестно. Фигуристка из-за осложнений пропустила командный турнир и занялась постановкой новой программы. В этом контексте шансы у Лизы и Алёны примерно равные. И скорее всего победит та, кто чище откатает.



Главное, чтобы всё решилось по справедливости, без внешних факторов и искусственных процессов. Ведь вполне возможно, что и для Косторной, и для Туктамышевой это последний шанс на участие в чемпионате мира.