Сенсационный российский фигурист рвётся на чемпионат мира. Остановить Кондратюка реально?

В кои-то веки соревнования одиночников будут главным событием на российском турнире по фигурному катанию. За единственную вакантную путёвку на чемпионат мира сразятся как минимум четыре парня, причём каждый из них имеет реальные шансы попасть в сборную России.

Пока трудно представить, что кто-то из нашей великолепной четвёрки окажется на пьедестале чемпионата мира, зато от итогов финала Кубка России во многом зависит то, сколько российских фигуристов выступит на Олимпиаде в Пекине.



Так кто же должен составить компанию Михаилу Коляде на чемпионате мира в Стокгольме?

Коляда готов сражаться с лучшими фигуристами мира. В России у него просто нет соперников! Михаил в одну калитку выиграл чемпионат России. Настолько круто он не катался никогда!

Новый переворот

Перевороты в мужском одиночном катании в России стали привычным делом. В прошлом году словно из пепла восстал Дмитрий Алиев. После тяжелейшего постолимпийского сезона фигурист отобрался в финал Гран-при и стал чемпионом Европы. А главную сенсацию преподнёс яркий юниор Артур Даниелян. Ученик Елены Буяновой сначала удивил вторым местом на чемпионате России, а затем неожиданно завоевал звание вице-чемпиона Европы. Именно эти фигуристы должны были представлять Россию на чемпионате мира в Монреале, но турнир так и не состоялся.



В этом сезоне расклад сил изменился кардинально. Михаил Коляда вернулся, когда его уже мало кто ждал. Вернулся сильнее и стабильнее.



Ученик Мишина уверенно выиграл все соревнования, в которых участвовал, и абсолютно заслуженно занял одно из двух мест в составе сборной России на чемпионате мира. А вот борьба за вторую путёвку обещает стать самой острой и непредсказуемой за долгие годы.

В российском фигурном катании новая звезда. Теперь Кондратюк поедет на чемпионат мира? Ещё два месяца назад о Марке мало кто слышал. А сейчас он заставляет Медведеву плакать и обходит Коляду. Просто сказка какая-то!

Продолжится ли сказка Кондратюка?

Вместо травмированного Артура Даниеляна в роль главного возмутителя спокойствия органично вписался его коллега по ЦСКА Марк Кондратюк. Ученик Светланы Соколовской сенсационно завоевал бронзу чемпионата России, а полтора месяца спустя довёл до истерики саму Евгению Медведеву. Роскошные прокаты Марка на Кубке Первого канала вмиг превратили его в одного из основных фаворитов в борьбе за поездку в Стокгольме. Участие в чемпионате мира фигуриста, которого недавно вообще мало кто знал, станет настоящей сказкой, которая началась для Марка ещё в Челябинске.

На стороне Кондратюка прекрасная прыжковая техника и стремление к усложнению программ. С чемпионата России Кондратюк добавил по одному кваду в короткую и произвольную. Кроме того, в последнее время Марк демонстрирует поразительное хладнокровие и умение справляться с ответственностью. Главный вопрос перед финалом Кубка России: реально ли остановить Кондратюка?

Включение Кондратюка в состав сборной России на чемпионат мира —огромный риск, ведь, во-первых, раньше он не отличался стабильностью, а, во-вторых, ещё ни разу не ездил на серьёзные международные соревнования. Сохранить самообладание в условиях, когда ты выступаешь на одном льду с Ченом и Ханю и борешься за третью квоту для страны, гораздо тяжелее, чем блеснуть на шоу-турнире. К тому же, международным арбитрам имя Кондратюка вообще ничего не говорит. Однако в случае победы в финале Кубка России Марк должен автоматически стать основным претендентом на поездку в Швецию.

Стабильный, но не выносливый

Фаворитом гонки за Стокгольм можно назвать Макара Игнатова. Ученик Евгения Рукавицына заявил о себе в прошлом сезоне, когда стал третьим на московском этапе Гран-при, а затем выиграл финал Кубка России. Этот сезон Игнатов проводит стабильно, демонстрируя сильный набор прыжков. Макар уверенно исполняет сложнейший четверной риттбергер, прыгает два квада в короткой программе и три в произвольной. В его активе серебро чемпионата России и два третьих места на этапах Кубка.



В отличие от Кондратюка, у Игнатова есть опыт выступления на серьёзных юниорских и взрослых соревнованиях, что играет ему на руку. Слабое место Макара — низкая выносливость. К концу проката фигурист теряет силы и ошибается, что не позволяет ему зарабатывать те баллы, на которые он способен. К тому же, Макара, несмотря на репутацию отличного «катальщика», не слишком щедро оценивают даже российские арбитры, поэтому есть риск, что на международной арене его будут судить ещё строже.

Опытный боец

Самый титулованный и опытный кандидат на вторую путёвку в Стокгольм — Дмитрий Алиев. В 21 год у него уже солидный послужной список: он участвовал в чемпионате мира и Олимпиаде, добывал золото и серебро чемпионатов Европы, выступал в финале Гран-при. В арсенале Дмитрия есть самый сложный четверной прыжок — лутц, также он стабильно исполняет тулуп, а в этом сезоне освоил ещё и риттбергер.

Минус один. Российские фигуристы не получили максимум путёвок на чемпионат мира Но в сборной намечается серьёзная конкуренция за право поехать на турнир.

В обычных обстоятельствах представить сборную России без Димы сейчас невозможно, но этот сезон даётся одному из лидеров нашей команды очень тяжело. Из-за травмы Алиев неудачно провёл первую половину сезона, а затем подхватил коронавирус и пропустил чемпионат России. В командном турнире ему явно не хватало «физики», так что всё упирается в ход восстановления. Пожалуй, Алиев – единственный, кто может поехать на чемпионат мира даже в случае поражения на Кубке. Но только если покажет хорошую готовность и прогресс в восстановлении.

Мозалёву нужен опыт

Нельзя сбрасывать со счетов и действующего чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалёва, хотя адаптация к взрослым стартам даётся фигуристу непросто. Ученик Кирилла Давыденко владеет четверными флипом и тулупом, исполняет пять квадов на две программы и потенциально является самым сильным фигуристом в России. Но пока его выступления изобилуют ошибками и срывами целых программ. Талантливому парню не хватает психологической устойчивости, поэтому отправлять его на чемпионат мира уже сейчас было бы слишком опрометчиво.

«Если слаб, то сходишь с арены». Что стоит за неудачами лучшего юниора мира из России? Андрей Мозалёв владеет самым сложным контентом в стране, но никак не доберётся до большой победы. В чём причина его неудач?

Стоит отметить, что судьбу второй путёвки на чемпионат мира не обязательно будет решать именно победа в финале Кубка России. Наши одиночники не отличаются стабильностью, поэтому вполне возможно, что лучшие прокаты могут выдать те, кому уже нечего терять. А главные фавориты под давлением могут наделать ошибок. В такой ситуации решение будет приниматься тренерским советом, который выберет оптимальную кандидатуру.



Но всё-таки хочется надеяться, что именно победитель Кубка и отправится в Швецию. Так что для российских фигуристов чемпионат мира начинается уже сейчас.