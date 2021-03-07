«Этери Георгиевна, вы святая». Решение Тутберидзе простить Косторную произвело фурор

Судьба смилостивилась над фигуристкой Косторной. Этери Тутберидзе всё-таки берёт Алёну в свою группу, но только на испытательный срок и с условием, что спортсменка за два месяца вернёт тройной аксель.
Решение тренера вызвало бурную реакцию болельщиков. Кто-то восхищается мудростью и человечностью Тутберидзе. А кто-то уверен, что фигуристке намеренно поставили невыполнимые условия.
Так Этери святая или возвращение Косторной – план мести?
«Умение признавать ошибки — качество сильного человека»
Возвращение Алёны в «Хрустальный» невозможно было предугадать. Фигуристка со скандалом уходила от тренера, который привёл её к громким победам. А Плющенко, даже несмотря на шестое место Косторной в финале Кубка России, строил на ученицу грандиозные планы: обучить её четверному прыжку и помочь отобраться на Олимпиаду. Но Алёна выбрала иной путь. Она отказалась от комфортных условий, смирила гордыню и попросилась обратно к Тутберидзе. Многие болельщики в соцсетях и читатели «Чемпионата» поддержали решение спортсменки:
— Молодец, Алёна! Умение признавать ошибки — качество сильного человека. А не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Я уважаю людей, которые могут прийти извиниться сами, наступить на горло гордыне! Удачи Алёне!
— Все мы ошибаемся в этой жизни, и Алёна не исключение. Главное, она поняла и осознала, что без Этери ей не быть.
— Алёна взрослеет, что-то переоценивает. Ошибаться не плохо, важно уметь просить прощения и признавать неправоту, что она и сделала.
— Все хвалят Этери, но ещё сложнее, мне кажется, было Алёне. Принять свою вину и извиниться, практически наступить на гордость и признать ошибки… Не каждый может, это очень сложно и это дикое давление.
«Преклоняюсь перед всепрощающей мудростью Тутберидзе»
До последнего было непонятно, сможет ли Тутберидзе простить Алёне все обиды и вновь принять её в группу. Этери Георгиевна очень ранимый человек, которого уход ученика задевает до глубины души. Но оставить Косторную без шанса тренер себе не позволила. Решение Тутберидзе произвело настоящий фурор. Соцсети и ленты комментариев утонули в сообщениях о величии, мудрости и человечности Этери Георгиевны:
— Умение прощать — свойство сильных.
— Вряд ли многие смогли бы в данной ситуации поступить так же великодушно как Этери.
— Восхищаюсь Этери Георгиевной, мудрая женщина!
— Этери Георгиевна, вы святая! Простить предательство – это сильно.
— Преклоняюсь перед всепрощающей мудростью Этери Георгиевны. Так могут действительно только великие тренеры. Умница, Этери Георгиевна. Действительно, человек с огромным сердцем!
— Повезло ей с тренером, человек с исключительно доброй душой. Ну не может Этери мстить и просто забыть своих учениц по-настоящему.
— Большой поступок великого тренера.
«Косторная ещё отплатит за добро»
Однако некоторые болельщики считают, что Тутберидзе стоило бы проявить хладнокровие и отказать фигуристке:
— Ох, Этери Георгиевна! Змею пригрели на груди! Она вам ещё отплатит за добро! Люди не меняются!
— Я одна не поддерживаю решение Тутберидзе? По-моему, это было неправильно — пускать обратно к себе человека, который так некрасиво ушёл и поливал активно тренеров весь год.
— Как легко и просто всё у Косторной: захотела — ушла, захотела —пришла. И Этери прям сердобольная, дать шанс захотела.
«Надеюсь, не закончит, как Канышева»
Косторная – не первая фигуристка, вернувшаяся к Тутберидзе, но ещё ни разу возвращение не проходило в таком формате: с публичным предъявлением условий и высокими речами о прощении. Некоторые любители фигурного катания сочли, что перед Алёной специально поставили невыполнимые условия, чтобы отомстить за старую обиду.
— Жене, слава богу, дают возможность восстанавливаться после травм, болезни, но Алёна должна после всех проблем доказать, что она достойна кататься в этой богом целованной группе и запрыгать триксель за два месяца?
— Не очень верю, что за два месяца можно восстановить тройной аксель, при этом ещё и сохранив его на долгосрочную перспективу.
— То есть Алёна, пережившая ковид, ангину, стрессовый перелом и проблемы со спиной, до конца сезона должна работать без выходных и восстанавливать тройной аксель?
— Восстановить триксель в конце сезона в пубертат, с нездоровой спиной, после ковида с ангиной. Надеюсь, не закончит как Канышева.
— Какой тройной аксель она запрыгает вам?! У неё же травм куча…
— Просто так назад не берут. Условие с тройным акселем тяжёлое, мне кажется. А если не восстановит? Тогда и сюда не примут, и к Плющенко не возьмут и всё — конец карьеры. Успехов ей!
Другая же часть болельщиков уверена, что Тутберидзе знает, что делает, и имеет шанс привести подопечную к успеху. Об этом люди пишут в соцсетях и на «Чемпионате»:
— Не думаю, что, если она будет пахать, но триксель не вернётся, её погонят. Они хотят оценить её желание работать.
— Этери лучше видно, нормальное ли у неё состояние здоровья для тренировок и возвращения тройного акселя.
— Ого, восстановить тройной аксель до конца сезона — круто, если получится! Удачи Алёне!
— Сказано восстановить аксель! Не прокатывать программы с ним! Не показывать его на шоу! Так что идея выполнима, Этери всё же тренер и учить умеет.
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