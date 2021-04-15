Плющенко нашёл для Трусовой крутого американского тренера. Лишь бы не ушла к Тутберидзе?

Плющенко пытается реабилитироваться после громких уходов из его академии. Пока болельщики считают потери «Ангелов», Евгений ищет возможности для новых громких трансферов. Двукратный олимпийский чемпион анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном.

Очевидно, что привлечение такого опытного и классного специалиста направлено на работу с Александрой Трусовой. Возможно, Плющенко искренне надеется, что именно Арутюнян приведёт Русскую ракету к званию олимпийской чемпионки.

Или же Евгений просто пытается не допустить возвращения Трусовой к Тутберидзе?

Плющенко спасает репутацию?

Сезон у Трусовой получился неоднозначным. Саша уходила от Тутберидзе, чтобы обрести свободу в исполнении элементов ультра-си и стабильно запрыгать квады, но ощутимого прогресса пока добиться не удалось. Падения никуда не исчезли, забраться выше третьего места на главных стартах тоже не получилось. Своим выступлением на чемпионате мира Саша осталась недовольна. Фигуристка не смогла осуществить мечту о чистом исполнении пяти квадов на соревнованиях и совершила несвойственную ей ошибку в короткой программе.

После чемпионата мира пошли слухи о возможном возвращении Трусовой к Этери Тутберидзе. О том, что переход более чем реален, «Чемпионату» рассказал директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Ещё одно возвращение к Тутберидзе окончательно разрушило бы тренерскую репутацию Плющенко. Академия и так переживает не лучшие времена, постоянно теряя талантливых фигуристов и опытных специалистов. Уход Саши стал бы для «Ангелов» трагедией.

Кажется, Евгений готов на всё, чтобы удержать Русскую ракету как минимум на олимпийский сезон.

Поэтому новость о возможном сотрудничестве со знаменитым американским тренером Арутюняном сюрпризом не стала. Плющенко нашёл для Трусовой крутого американского тренера и, кажется, планирует таким образом избавить её от возможных мыслей о возвращении в «Хрустальный».

От Плющенко ушёл известный тренер Волков. И кто теперь согласится работать в «Ангелах»? Оказывается, Евгений не имеет отношения к неудачам фигуристов своей академии. С таким подходом будет трудно привлечь достойных специалистов.

Чем знаменит Арутюнян?

Арутюнян начинал тренерскую карьеру в России, где успешно работал с Александром Абтом, однако уже более 20 лет воспитывает чемпионов мира и олимпийских чемпионов для США и других стран. Среди его учеников Мишель Кван, Саша Коэн, Джеффри Баттл, Мао Асада и Эшли Вагнер. Но в последние годы имя Арутюняна чаще всего звучит в контексте успехов легендарного Нэйтана Чена. Он первым в истории исполнил шесть четверных в произвольной программе и восемь на одном соревновании. А до его мировых рекордов, кажется, не смогут дотянуться ещё очень и очень долго.

Александру Трусову часто сравнивают с Нэйтаном. Саша делает невозможное в женском катании и всё время открывает новые горизонты. Вот только если Чену удалось превратить свою мощь в титулы, то Трусова как будто застыла на третьей позиции. Сашу часто критикуют за излишний риск и даже называют её стиль «фигурным прыганьем», однако Арутюнян уверен, что фигуристка идёт правильным путём и может добиться на нём успеха.

Евгений Плющенко и Рафаэль Арутюнян Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Трусова против системы. Почему мечте Саши о трёх Олимпиадах не суждено сбыться Ученица Плющенко намерена кататься до 22 лет. Но соперничать с юниорками Тутберидзе ей будет всё труднее.

«Считаю, что Саша поступает очень правильно. Чем больше у тебя в кармане денег, тем больше ты можешь позволить себе потратить. К тому же надо понимать: чтобы выполнять сложный элемент более или менее стабильно, у спортсмена должно быть два-три года опыта его исполнения на соревнованиях», — говорил Арутюнян в интервью RT.

Пожалуй, если кто и сможет перезапустить карьеру Саши и вывести её из стагнации, то только Рафаэль Арутюнян.

Арутюнян может сделать Трусову сильнее ментально

Слухи о переходе Трусовой к американскому специалисту начались ещё год назад, но мир накрыла пандемия коронавируса, и Саша в итоге со скандалом перешла в академию Плющенко. Однако, видимо, Русской ракете по-прежнему чего-то не хватает. И если помимо Тутберидзе кто-то и сможет решить проблемы Трусовой, то только Арутюнян. Рафаэлю не привыкать работать с амбициозными вундеркиндами. Он прошёл тяжёлый путь с Нэйтаном Ченом от обидного провала на Олимпиаде к абсолютному доминированию и величию.

Конечно, не факт, что Арутюняну удастся повторить то же самое с Трусовой, но шансы на это достаточно высоки. Проблема Саши состоит, скорее, даже не в выносливости или технике, а в психологии. На тренировках Трусова уверенно исполняет программу с пятью четверными, но на соревнованиях раз за разом что-то идёт не так.

«Поняла, что так и не научилась настраиваться. Посмотрела Нэйтана Чена, как он хорошо настраивается, хорошо прокатывает с четверными. Вживую очень интересно было посмотреть», — признавалась Трусова.

«Так и не научилась настраиваться». Александра Трусова — о выступлении на чемпионате мира

Арутюнян уже зарекомендовал себя как хороший психолог. Он полностью реабилитировал Чена после провала в Пхёнчхане и вселил какую-то сумасшедшую уверенность. Когда Нэйтан заходит на прыжок, ни у кого не возникает сомнений, что он его приземлит. В этом контексте работа с Арутюняном должна пойти Саше на пользу.

«Хочется помочь, ведь Саша пропадёт». Как фигуристка Трусова лишает себя шанса на величие Гусарская тактика Русской ракеты бессильна против холодного расчёта учениц Тутберидзе. А ведь Александра может побеждать уже сейчас.

Почему сотрудничество с Арутюняном может стать ошибкой

При этом опрометчиво однозначно говорить, что возможное сотрудничество с Рафаэлем Арутюняном приведёт Трусову к золоту Олимпиады. Меньше чем за год Саша успела поработать с Тутберидзе, Плющенко, Сергеем Розановым, Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым. Такая частая смена специалистов вряд ли способствует спокойной и качественной подготовке. Ещё одна корректировка методик перед олимпийским сезоном ничего хорошего не сулит. Пока Трусова будет привыкать к новой системе, её соперницы будут целенаправленно готовиться к Пекину.



Арутюнян поблагодарил Плющенко за интерес к совместной работе и назвал проект перспективным, но от каких-либо договорённостей пока открестился. Вероятно, академия Плющенко способна предложить знаменитому специалисту заманчивые условия, да и работа с такой уникальной фигуристкой, как Трусова, может быть интересна самому Рафаэлю. Другое дело, что Арутюнян слишком долго и тяжело зарабатывал репутацию одного из лучших тренеров мира, чтобы рискнуть всем ради сотрудничества с талантливой, но нестабильной фигуристкой, да ещё и в разгар переходного возраста.