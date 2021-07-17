Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Американского фигуриста Джейсона Брауна критикуют за слова о победе США во Второй мировой войне — почему, что он сказал

«Катался бы молча». В России возмущены словами фигуриста из США о Второй мировой войне
Алексей Адамов
Джейсон Браун
Аудио-версия:
Комментарии
Джейсон Браун считает, что победу над Германией одержали американцы. Что?

Эксцентричный американский фигурист уже второй раз за межсезонье оказался героем новостных лент. На этот раз бурная дискуссия вокруг Джейсона Брауна развернулась среди российских болельщиков, а поводом для неё стали неоднозначные слова спортсмена об итогах Второй мировой войны.

Так чем вызвана резкая критика россиян в адрес Брауна?

«Уберите это немедленно». Почему костюм российского фигуриста вызвал громкий скандал «Уберите это немедленно». Почему костюм российского фигуриста вызвал громкий скандал

Четверной как подвиг и смелое признание

Персона Джейсона Брауна — крайне неоднозначная. В эпоху, когда фигуристы исполняют по семь четверных прыжков за две программы, для Джейсона каждый квад сродни подвигу. Однако явные проблемы с техникой не мешают ему годами оставаться в элите американского фигурного катания и представлять свою страну на крупнейших турнирах. Благодаря пластичности и качественному скольжению Браун неизменно набирает высокие баллы за компоненты, а яркая индивидуальность делает его любимчиком зрителей.

Впрочем, американец привлекает к себе внимание не только на льду. Месяц назад Джейсон на какое-то время стал самым обсуждаемым фигуристом мира, сделав каминг-аут. Его пост в «Инстаграме» на эту тему собрал 22 тысяч лайков и больше тысячи комментариев. В основном подписчики поддерживали спортсмена и благодарили за смелость. В России заявление Брауна восприняли достаточно спокойно. Мол, его ориентация и до этого почти ни у кого не вызывала вопросов.

Даже не стесняются! В фигурном катании всё больше каминг-аутов Даже не стесняются! В фигурном катании всё больше каминг-аутов

Браун заявил о победе США во Второй мировой войне

Куда острее российские любители фигурного катания (и не только) восприняли слова Брауна об итогах Второй мировой войны. Надо сказать, эта тема появилась в интервью олимпийского призёра в командном турнире неслучайно, поскольку в прошлом сезоне Джейсон выступал с произвольной программой под музыку из «Списка Шиндлера». Браун признался, что из-за еврейского происхождения с детства знал о трагедии холокоста и много читал о тех событиях.

«Зимние забавы». Как фигуриста, выступавшего перед Сталиным, едва не посадили из-за катка «Зимние забавы». Как фигуриста, выступавшего перед Сталиным, едва не посадили из-за катка

А настоящий резонанс вызвал ответ фигуриста на вопрос, согласен ли он с тем, что Германию победила именно Америка.

«Думаю, можно считать, что это правда. Хотя это определённое восприятие — под своим углом. В школе ты смотришь на все события и изучаешь их с точки зрения США. Это как смотреть на затемнённое зеркало, в котором видишь ярче какие-то отдельные вещи», — ответил Браун в интервью «Газете.ru».

Новость по теме
Американский фигурист: можно считать, что именно США победили Германию во Второй мировой

«И Бородино, и Полтаву. Всё они выиграли»

Естественно, слова 26-летнего спортсмена разлетелись по новостным лентам, причём не только спортивных изданий. В России возмущены словами американского фигуриста об итогах Второй мировой. Читатели «Чемпионата» и пользователи соцсетей раскритиковали Брауна за незнание истории и упрекнули в невежестве:

«Значит, он должен знать о роли белорусских партизан в войне Севера и Юга».

«Очередная жертва подмены истории».

«Мнение жертвы американского (в оригинале употреблено другое слово) ЕГЭ вряд ли кому-нибудь интересно».

«А ведь они так все там думают!»

«Полное невежество. Катался бы молча».

«Зачем вообще рассуждать на такие темы, если ничего не знаешь?»

«И Бородино, и Полтаву. Всё они выиграли».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021