«Катался бы молча». В России возмущены словами фигуриста из США о Второй мировой войне

Эксцентричный американский фигурист уже второй раз за межсезонье оказался героем новостных лент. На этот раз бурная дискуссия вокруг Джейсона Брауна развернулась среди российских болельщиков, а поводом для неё стали неоднозначные слова спортсмена об итогах Второй мировой войны.

Так чем вызвана резкая критика россиян в адрес Брауна?

Четверной как подвиг и смелое признание

Персона Джейсона Брауна — крайне неоднозначная. В эпоху, когда фигуристы исполняют по семь четверных прыжков за две программы, для Джейсона каждый квад сродни подвигу. Однако явные проблемы с техникой не мешают ему годами оставаться в элите американского фигурного катания и представлять свою страну на крупнейших турнирах. Благодаря пластичности и качественному скольжению Браун неизменно набирает высокие баллы за компоненты, а яркая индивидуальность делает его любимчиком зрителей.

Впрочем, американец привлекает к себе внимание не только на льду. Месяц назад Джейсон на какое-то время стал самым обсуждаемым фигуристом мира, сделав каминг-аут. Его пост в «Инстаграме» на эту тему собрал 22 тысяч лайков и больше тысячи комментариев. В основном подписчики поддерживали спортсмена и благодарили за смелость. В России заявление Брауна восприняли достаточно спокойно. Мол, его ориентация и до этого почти ни у кого не вызывала вопросов.

Браун заявил о победе США во Второй мировой войне

Куда острее российские любители фигурного катания (и не только) восприняли слова Брауна об итогах Второй мировой войны. Надо сказать, эта тема появилась в интервью олимпийского призёра в командном турнире неслучайно, поскольку в прошлом сезоне Джейсон выступал с произвольной программой под музыку из «Списка Шиндлера». Браун признался, что из-за еврейского происхождения с детства знал о трагедии холокоста и много читал о тех событиях.

А настоящий резонанс вызвал ответ фигуриста на вопрос, согласен ли он с тем, что Германию победила именно Америка.

«Думаю, можно считать, что это правда. Хотя это определённое восприятие — под своим углом. В школе ты смотришь на все события и изучаешь их с точки зрения США. Это как смотреть на затемнённое зеркало, в котором видишь ярче какие-то отдельные вещи», — ответил Браун в интервью «Газете.ru».

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«И Бородино, и Полтаву. Всё они выиграли»

Естественно, слова 26-летнего спортсмена разлетелись по новостным лентам, причём не только спортивных изданий. В России возмущены словами американского фигуриста об итогах Второй мировой. Читатели «Чемпионата» и пользователи соцсетей раскритиковали Брауна за незнание истории и упрекнули в невежестве:

«Значит, он должен знать о роли белорусских партизан в войне Севера и Юга».

«Очередная жертва подмены истории».

«Мнение жертвы американского (в оригинале употреблено другое слово) ЕГЭ вряд ли кому-нибудь интересно».

«А ведь они так все там думают!»

«Полное невежество. Катался бы молча».

«Зачем вообще рассуждать на такие темы, если ничего не знаешь?»

«И Бородино, и Полтаву. Всё они выиграли».