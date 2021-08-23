От розового мини до балетной пачки. В каких платьях фигуристки побеждали на Олимпиадах

В фигурном катании нет прямо оценки за костюм, но от его выбора во многом зависит восприятие программы судьями. И, как следствие, баллы за компоненты. Правильный наряд способен превратить просто хорошую программу в настоящий шедевр.

Чемпионские платья зачастую становятся самыми запоминающимися и любимыми зрителями. Достаточно вспомнить балетную пачку Алины Загитовой или красное пальто Юлии Липницкой. Впрочем, далеко не всем звёздным фигуристкам так повезло с дизайнерами. Иногда вообще непонятно, как в таком костюме можно выиграть Олимпиаду.



Так в чём же лучшие фигуристки в истории шли к своему олимпийскому золоту?

Запрет на откровенность и 50 оттенков пёстрого

Настоящую революцию в нарядах фигуристок произвела великая Катарина Витт. В 80-х немка покоряла не только потрясающим женственным катанием, но и смелыми костюмами. Глядя на откровенную Катарину, чиновники даже ужесточили требования к платьям, но она продолжала побеждать и в более скромных нарядах. В 1988 году Витт завоевала своё второе золото Игр и ушла в профессионалы.

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В 90-е стремительно набирали популярность платья, украшенные стразами, из лёгких, но прочных стрейчивых тканей, которые не стесняют движения фигуристок. Казалось, спортсменки участвуют в негласном конкурсе за самый пёстрый и блестящий костюм.

На Играх-1992 в Альбервиле первенствовала американка Кристи Ямагучи, выступавшая под «Малагенью» кубинского композитора Эрнесто Лекуоны. Интересно, что до Игр Кристи показывала эту программу в традиционном для фламенко красном платье, но в Альбервиле вышла на лёд в чёрном парчовом наряде, верхняя часть и рукава которого были расшиты золотыми узорами. Новый образ отразил мрачный драматизм и энергию фламенко. Костюм хорошо дополнял хореографию Ямагучи и усиливал эффект от её страстного катания.



«После того, как я так хорошо каталась на национальных соревнованиях в Орландо за месяц до Олимпиады, я подумала, что мне нужно надеть это ярко-розовое платье. Я была суеверной. За день до соревнований мама вытащила чёрно-золотой наряд. Я подумала, он выглядит хорошо, но хочу надеть розовый. Но я уступила ей, и в итоге выиграла золото в чёрно-золотом костюме», — вспоминала американка.

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Показная роскошь подростков Баюл и Липински

Наряды украинки Оксаны Баюл на Олимпиаде в Лиллехаммере произвели не меньший ажиотаж, чем её победа. В произвольной 16-летняя спортсменка выступала в коротком бледно-розовом платье. Образ получился одновременно нежным и массивным.

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Обилие оборок, бахромы, бусин на торсе и рукавах, а также меховая отделка на плечах визуально утяжеляли наряд фигуристки, делая верх платья перегруженным. Все эти детали были частью тренда того времени, но собранные вместе смотрелись на миниатюрной Оксане слишком громоздко. Позже Баюл признавалась, что костюмеры создали ей этот наряд абсолютно бесплатно. Получилось неидеально, зато теперь известно, что чемпионками становятся и в неудачных нарядах. Ведь это розовое мини принесло ей золото Игр.

Полностью соответствовало реалиям времени и платье олимпийской чемпионки Нагано Тары Липински. 15-летняя американка пришла к золоту в украшенном драгоценностями платье глубокого синего цвета с иллюзорными рукавами. Сама Тара говорила, что не обращала особого внимания на то, в чём выходит на лёд. Она доверяла творческие решения тренеру и художнику по костюмам, а сама отдавала предпочтение именно удобным нарядам.

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Оригинальное решение Аракавы и Ким на стиле

В начале 21-го века в костюмах фигуристок наметилась тенденция к минимализму. Так, Сара Хьюз победила на Играх в Солт-Лейк-Сити в наряде бледно-сиреневого цвета без рукавов. Образ утончённый и лёгкий, но не самый запоминающийся. При этом первоначальный вариант наряда был ещё более невыразительным. На чемпионате США Сара каталась в платье из шифона телесного цвета и, по мнению специалистов и болельщиков, выглядела в нём слишком блёкло. Под давлением общественности Хьюз обратилась к дизайнеру Джеффу Биллингсу, который за несколько дней сделал платье более свежим и подходящим образу.

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Японка Сидзука Аракава победила на Играх в Турине в платье, которое можно назвать концептуальным. Для выступления был выбран двухцветный наряд с глубоким вырезом, что соотносилось с сюжетом оперы «Турандот» Джакомо Пуччини. Через интересное цветовое решение дизайнеры передали основную идею программы: синий олицетворяя жестокую принцессу Турандот, а бирюзовый — лиричную рабыню Лиу.

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Куда скромнее выглядело платье кореянки Ким Ён А на победных для неё Играх в Ванкувере. Ким на протяжении всей карьеры отличалась утончёнными и аккуратными нарядами, которые подчёркивали её стройность и изящность. Для произвольной программы в Ванкувере было подготовлено синее платье без рукавов с открытой спиной. Просто, но со вкусом.



«Хороший костюм должен быть удобным, прежде всего, подчёркивая линии и пропорции фигуриста», — объясняет Джозиан Ламонд, дизайнер, трудившаяся над олимпийскими нарядами для Ким.

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Спорный костюм олимпийской чемпионки Сотниковой

Осталась верна себе Ким Ён А и на Олимпиаде в Сочи, но на этот раз даже удачный наряд не помог ей завоевать золото. Аделина Сотникова победила с произвольной программой под Интродукцию и Рондо-каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса. Россиянка была облачена в костюм тёмно-серого цвета с золотой отделкой из бисера. Платье довольно минималистичное, даже простоватое.



Отдельного внимания заслуживали короткие перчатки телесного цвета. Вряд ли это было «модное заявление», так как они сильно выделялись на общем фоне и не сочетались с тоном кожи. Вероятно, создатели платья пытались таким образом защитить ладони фигуристки от кровотечения и порезов от прикосновения к лезвию конька.



До Олимпиады Аделина выступала почти в таком же платье, но с небольшими изменениями: оно было чёрного цвета с прозрачными вставками, а отделка из бисера располагалась выше. Возможно, тренеры решили, что такой вариант выглядит слишком мрачно. Но и новый костюм точно не был самым удачным в истории Олимпиад.

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Образ, созданный для Медведевой, принёс удачу Загитовой

У большинства же российских болельщиков словосочетание «платье олимпийской чемпионки» ассоциируется в первую очередь с красной балетной пачкой Алины Загитовой. Алина идеально воплотила образ задорной Китри под музыку Людвига Минкуса к балету «Дон Кихот», а её красная балерина признана шедевром фигурного катания.

Изначально алая пачка и длинные перчатки были сшиты для Евгении Медведевой в 2013 году. Спустя пару лет Загитова переняла по наследству платье своей старшей коллеги. А тот самый олимпийский наряд с золотой вышивкой Алине изготовили уже после того, как она перешла на взрослый уровень.

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А уже через полгода этот список пополнится ещё одним чемпионским нарядом. И велика вероятность, что его снова презентует фигуристка из России.