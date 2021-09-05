Российские фигуристы проиграли канадцам из-за странного штрафа. Похоже, виноваты тренеры

Кагановская и Ангелопол упустили победу на этапе юниорского Гран-при в Кошице. После блестящего проката им засчитали два падения.

Российские фигуристы блестяще дебютировали в юниорской серии Гран-при этого сезона. На этапе в Кощице сборная России одержала три победы из четырёх, а в танцах на льду первое место ускользнуло от нашего дуэта только из-за неоднозначного и, как многим показалось, странного решения судей.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол безупречно откатали обе программы, но проиграли канадцам из-за странного штрафа.



Так неужели потрясающих российских танцоров обделили судьи?



Или всё же Василиса и Валерий проиграли из-за грубого тренерского просчёта?

Штраф лишил россиян заслуженной победы

Уже давно ни один российский танцевальный дуэт не получал столько авансов и восторгов, как Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Подопечные двукратной чемпионки мира Анжелики Крыловой обратили на себя внимание ещё в прошлом сезоне, а в этом их катание стало ещё легче и вдохновеннее. После ритм-танца на этапе Гран-при среди юниоров в Кошице молодые россияне не только захватили лидерство, но и оставили стойкой ощущение полного превосходства над соперниками.

Казалось, проиграть они могут только при каком-то нелепом форс-мажоре, и, к сожалению, именно так и произошло. Во второй день соревнований талантливые и амбициозные фигуристы представили яркую и сложную программу под композицию Томаса Спенсера-Уортли «Аве Мария». Кагановская и Ангелопол с первых секунд заворожили зрителей удивительно нежным и проникновенным катанием. Каково же было недоумение, когда судьи оштрафовали каждого из фигуристов на один бал и понизили уровень хореографической дорожки. Каждый, кто смотрел прокат наших танцоров, видел, что у них не было не то что грубой ошибки, даже малейшей помарки. И тем не менее, они не досчитались около пяти баллов и пропустили вперёд пару из Канады. К поражению привёл очень странный штраф.

Кагановскую и Ангелопола наказали справедливо?

Решение технической бригады сразу же стало предметом жарких споров. Казалось, россиян, безупречно выступивших в произвольном танце, откровенно засудили. По мнению арбитров, Василиса и Валерий совершили падение на одном из элементов, хотя, разумеется, никто из них не падал. За ошибку судьи приняли момент, когда Кагановская и Ангелопол прокатились по льду на коленях во время исполнения хореографической дорожки.

К сожалению, у странного и редкого вердикта арбитров всё-таки были основания. По правилам Международного союза конькобежцев, падением считается потеря спортсменом равновесия, в результате которого большая часть массы тела оказывается на льду. Также в этот момент запрещена опора на любую часть тела, включая кисти рук и колени. Правда, конкретно для танцев на льду существуют дополнительные требования, которые фигуристы обязаны соблюдать.

«Касание льда рукой (руками) не разрешается, за исключением двух элементов: характерной хореографической дорожки и хореографического скользящего движения. Стоять или скользить на двух коленях или сидеть на льду не разрешено, за исключением хореографического скользящего движения; это будет рассматриваться технической бригадой как падение», — говорится в своде правил ISU.

Элемент, выполненный Кагановской и Ангелополом, является хореографической дорожкой шагов, следовательно, ошибка была, и баллы были сняты справедливо.

В России Кагановскую и Ангелопола не штрафовали за нарушение правил

Как бы ни было обидно за ребят, такое нелепое поражение в Кошице – совсем не конец света. У Кагановской и Ангелопола по-прежнему есть шансы отобраться в финал серии, а их катание позволяет предрекать по-настоящему светлое будущее. Сейчас куда важнее понять, почему фигуристы юниорской сборной России выходят на лёд крупного международного турнира с заведомо запрещённым элементом.

Интересно, что в программе фигуристы дважды оказывались на коленях, но оштрафованы за это они были лишь раз. Дело в том, что в конце произвольного танца у Василисы и Валеры как раз заявлено скользящее движение, в ходе которого разрешается подобная позиция. Повторять его в прокате нельзя — оно является дополнительным хореографическим элементом, дорожка же шагов обязательна в произвольном танце.

Ещё один любопытный факт — на российских стартах движение Кагановской и Ангелопола не засчитывали как ошибку. На Первенстве Москвы, где спортсмены заняли первое место, никаких замечаний к их выступлению у судей не было. На контрольных прокатах в Новогорске российские специалисты также не заметили нарушений. Сразу же возникает вопрос: как такое могло произойти?

В правилах на русском языке указано, что касаться льда рукой разрешено только во время дорожки шагов и скользящего движения. При этом чёткого запрета на прокат на коленях в первом элементе нет. Уточняются только правила исполнения второго. Так, контролируемое скольжение на коленях или любой части тела не будет рассматриваться технической бригадой как падение. Но если скользящее движение заканчивается остановкой на коленях, сидением или лежанием на льду, то это будет определено как запрещённый элемент.

Основные вопросы – к тренерам и постановщикам

Остаётся только догадываться, почему столь грубую ошибку допустили спортсмены одной из сильнейших танцевальных групп в России. Меньше всего хочется ругать наставников, подготовивших настолько классную пару, но, похоже, в курьёзном поражении наших лидеров всё же виноваты тренеры. Штаб Крыловой состоит из звёзд мирового фигурного катания. Анжелика Алексеевна много лет тренировала в Америке и должна великолепно ориентироваться в правилах. Её коллеги Олег Овсянников и Максим Ставиский также посвящены в тонкости данной дисциплины. Например, Максим занимается корректировкой хореографического рисунка программ.

«Ставит Анжелика Алексеевна, а Максим Ставиский редактирует. Анжелика Алексеевна делает «корсет», а Максим как хореограф каждый раз старается от себя что-то добавить и предлагает эдакое. Анжелика Алексеевна ставит как надо, по правилам, при этом понимает, что на данный момент мы можем скатать, а Максим — как он чувствует», — рассказывал о процессе создания программ Ангелопол.

Никто не спорит, что правила фигурного катания сейчас изобилуют нюансами, тем более в танцах на льду, где все тонкости неведомы даже самим спортсменам. И всё же очень хочется, чтобы титанический труд фигуристов и тренеров не сводился на нет чьей-то невнимательностью.

Остаётся лишь надеяться, что к следующему старту все недочёты в программе будут исправлены, а Кагановская и Ангелопол по праву займут своё место на вершине пьедестала.