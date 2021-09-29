Уронил Фриске и исчез. История самого загадочного фигуриста нового «Ледникового периода»

Новикову приписывали роман со звёздной партнёршей, но внезапно Виталий ушёл из шоу. О воспитаннике Тарасовой не было слышно 13 лет.

Создателям нового сезона «Ледникового периода» удалось собрать суперзвёздный состав участников-фигуристов. Тут и по-прежнему популярная Евгения Медведева, и целая россыпь олимпийских чемпионов.

На этом фоне сильно выделяется Виталий Новиков, имя которого многим любителям фигурного катания вообще незнакомо. О воспитаннике Татьяны Тарасовой не было слышно 13 лет. А его последнее участие в проекте обернулось слухами о романе со звездой шоу-бизнеса и внезапным исчезновением.

Так кто же он — самый загадочный участник нового «Ледникового периода»?

Тренировался у Тарасовой, но чемпионом не стал

Виталий Новиков тренировался в группе великой Татьяны Тарасовой, но большого успеха не добился. На серьёзный уровень фигурист вышел в паре с Анастасией Гребёнкиной. Танцоры на льду откатались вместе два сезона, но вскоре разошлись, так и не выиграв ни одной совместной медали.

Следующей партнёршей Виталия стала Светлана Куликова. Дуэт начал с многообещающего результата — фигуристы выиграли Nebelhorn Trophy, опередив соотечественников Яну Хохлову и Сергея Новицкого. Но эта победа так и осталась единственной в их карьере. Пара дважды попадала на пьедестал чемпионата России, выступала на чемпионатах Европы и мира, но без особого успеха. Светлане и Виталию так и не удалось выйти из тени звёздных соотечественников, и в 2005 году дуэт распался. Светлана завершила карьеру, а Виталий решил попытать счастья в паре с Ольгой Орловой, но добраться до серьёзных побед на международном уровне ему так и не довелось. В 27 лет Новиков перестал выступать и перешёл на тренерскую работу.

Новиков уронил Фриске на лёд

По-настоящему известным бывший фигурист стал в 2008 году, когда получил приглашение во второй сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Малоизвестного фигуриста поставили в пару со звездой шоу-бизнеса Жанной Фриске. Дуэт был одним из самых ярких на проекте. Химия между участниками была настолько сильной, что сразу же поползли слухи, что Виталий и Жанна влюблены друг в друга. В СМИ темпераментную пару чуть ли не поженили.

«Мне очень нравится Жанна. Она чудесный человек. У меня даже нет слов, как мне повезло с ней. Может быть, это судьба. Сейчас с уверенностью можно сказать, что как партнёры мы идеально подходим друг другу», — признавался фигурист порталу life.ru.

Фриске была усердной ученицей. Певица тренировалась с Новиковым чуть ли не сутки напролёт, чтобы показывать красивые номера. Жанну не останавливали даже обидные травмы, полученные на тренировках. Однажды Виталий не удержал партнёршу и уронил спиной на лёд. У певицы диагностировали перелом ребра. Но даже это не помешало ей продолжить участие в проекте. Жанна, как настоящий спортсмен, выходила на лёд под обезболивающими. Девушка была готова бороться до конца. И многие это связывали с влюблённостью в Виталия.

Внезапное исчезновение Новикова из «Ледникового периода»

Учитывая отличные отношения между партнёрами и самоотверженную работу Фриске, таинственное исчезновение Новикова посреди проекта многих сильно удивило. Жанну и Виталия считали одними из претендентов на победу, но в феврале фигурист внезапно покинул «Ледниковый период» и улетел в США. Илья Авербух оправдал уход спортсмена тем, что у него жёсткий контракт в Америке. Но после этого Новикова было не видно и не слышно. Фриске же дали нового партнёра, Максима Маринина, с которым она дошла до финала проекта. Все домыслы о романе с Виталием Жанна опровергала.

«На самом деле, ничего между мной и Новиковым не было и не могло быть. Виталик всё это время встречался со своей девушкой. И, между прочим, они из-за этой шумихи вокруг нашей пары сильно переживали, читая про мнимые помолвки, свадьбы, расставания… Конечно, мы с Виталием проводили вместе много времени. Тренировались чуть не сутки напролёт, в перерывах ездили куда-нибудь пообедать-поужинать…

Но это же не повод для женитьбы. Возможно, мы казались кому-то идеальной парой, друг другу очень подходили — вот нас и сосватали», — рассказывала Жанна «7 дней».

Всё время после таинственного ухода из «Ледникового периода» Виталий вёл закрытый образ жизни. Ни о деятельности Новикова, ни о его личной жизни не было никаких известий. И вот спустя 13 лет загадочный фигурист возвращается в проект. В новом сезоне Виталий будет кататься с актрисой Яниной Студилиной.

Может быть, хотя бы сейчас Новиков расскажет, чем занимался все эти годы и раскроет истинную причину своего исчезновения?