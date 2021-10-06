«Не будем торопить события». Как фигуристка Валиева сорвала премьеру усложнённой программы

Риск едва не стоил ученице Тутберидзе победы в февральском финале Кубка России. Но это был лишь первый шаг к чистому прокату на Олимпиаде.

Камила Валиева считается главной фавориткой предстоящей Олимпиады. С юниорских лет ученица Тутберидзе планомерно движется к главному турниру в своей жизни.

В финале Кубка России, прошедшего в феврале 2021 года в Москве, Валиева впервые продемонстрировала суперсложный контент, с которым планирует бороться за Пекин.

Но премьера усложнённого варианта программы обернулась для Камилы провалом.

Валиеву планомерно ведут к Олимпиаде

Пожалуй, ещё ни одну фигуристку так рано не записывали в будущие олимпийские чемпионки, как Камилу Валиеву. С самого прихода в «Хрустальный» спортсменку планомерно готовят к Играм в Пекине. В прошлом сезоне, когда Камила ещё формально была юниоркой, её бросили в борьбу с лучшими фигуристками страны. Валиева не только соревновалась со взрослыми, но даже была приглашена на открытые прокаты основной сборной России.

В отличие от одногруппниц, Камила получила аванс в виде олимпийской программы, поставленной за полтора года до Пекина. То есть пока её ведут по сценарию чемпионки Пхёнчхана Алины Загитовой. Столь высокие ставки на Валиеву продиктованы и природным талантом, и удачной датой рождения – Олимпиада ждёт фигуристку уже в первом взрослом сезоне, в 15 лет.

Прошлый сезон для Валиевой, по сути, был лишь репетицией. Пока её взрослые конкурентки боролись за право принять участие в чемпионате мира, Камила изучала новые элементы и накатывала программы. За это время фигуристка действительно совершила прорыв. Помимо четверного тулупа, в арсенале Валиевой появились тройной аксель и четверной сальхов. Благодаря этому потенциальная сложность её программ лишь немного меньше, чем у Александры Трусовой, а отыгрывать разницу она способна за счёт артистизма и чувства музыки.

Премьера сверхсложного контента Валиевой не удалась

Прошлый сезон для Валиевой завершился в финале Кубка России в Москве, где среди её соперниц не было ни Анны Щербаковой, ни Александры Трусовой. Именно этот турнир тренерский штаб и выбрал для эксперимента. В Москве Камила показала тот контент, с которым, вероятно, собирается штурмовать олимпийский пьедестал.

В короткой программе фигуристка исполнила тройной аксель с руками наверх, тройной флип и каскад лутц-тулуп. Прокат Камилы оказался настолько проникновенным, что публика начала аплодировать ещё до окончания музыки. Этери Тутберидзе улыбалась и выглядела довольной. Оценку за короткую программу Камила получила просто невероятную — 88,71 – на три балла выше мирового рекорда.

Дарья Усачёва, занявшая второе место, отстала от коллеги по группе почти на десять баллов. Казалось, с Валиевой просто нереально бороться. Но в произвольной программе она подарила соперницам такую возможность.

Фигуристка не справилась со сверхсложным контентом, который собрала впервые. После идеально исполненного тройного акселя Валиева совершила череду грубых ошибок: упала с квад-сальхова, грязно исполнила каскад с квад-тулупом, сильно не докрутила и уронила сольный квад-тулуп. Чисто фигуристке не удался ни один четверной. А на фоне ошибок и погони за элементами полностью потерялась и программа – нашумевшая версия «Болеро».

«Рада, что попробовала новый элемент, новый контент, но недовольна прокатом. Была немного не в себе», – делилась эмоциями Камила.

Чистый прокат Валиевой – дело времени

Премьера усложнённой программы Валиевой откровенно не удалась. Но, несмотря на это, фигуристке всё равно поставили внушительные баллы — 149,29. Это помогло избежать сенсации и всё же обойти Майю Хромых, которая впервые чисто исполнила два четверных прыжка и произвела самое сильное впечатление среди всех участниц соревнований.

«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя». Обогнать саму себя пока не получилось. Вчера было немного волнительно. Но не будем торопить события. Всё придет тогда, когда должно прийти. Верю, что и этот контент покорится. Ведь никогда не следует браться за то, чего не думаешь достигнуть», — написала Камила у себя в «Инстаграме».



Пока что Валиевой не удаётся покорить сверхсложный контент. Выступление с «Болеро» на открытых прокатах вновь не обошлось без падений. Скорее всего, следующую попытку обкатать набор прыжков, с которым она станет недосягаема для соперниц, Валиева предпримет уже на турнире в Финляндии.