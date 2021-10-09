Без американской помощи. Юная ученица Плющенко триумфально ворвалась в финал Гран-при

В Линце были разыграны последние путёвки в финал серии Гран-при среди юниоров. У девушек за возможность вскочить в угон уходящего в Осаку поезда боролись две ученицы Евгения Плющенко – Софья Муравьёва и Анастасия Зинина, а помешать им могла только фигуристка из США.

В итоге нервы оказались крепче у Муравьёвой. Софья блестяще откатала очень красивую произвольную программу и доказала, что неслучайно в «Ангелах Плющенко» на эту фигуристку делают очень серьёзные ставки.

Таким образом, в финале серии Гран-при на ждёт горячее сражение воспитанниц Тутберидзе и Плющенко с девочками из США.

Зинина лишилась шанса на выход в финал Гран-при

Вывеска австрийского этапа Гран-при среди юниоров оказалась не менее громкой, чем противостояние трёх российских фигуристок на турнире в Финляндии. Параллельно с Косторной, Туктамышевой и Валиевой на соревновательный лёд вышли ученицы Евгения Плющенко в надежде выиграть путёвку в финал серии.

Анастасия Зинина прекрасно выступила в короткой программе, продемонстрировав чистое исполнение всех прыжковых элементов. Настя приземлила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа — на этот раз спортсменка обошлась без ошибок и перекрутов — рисковать она не стала и премьеру трикселя на время отложила. Чувственное катание под композицию Стаматиса Спанудакиса For Smyrni Зининой восхитило не только зрителей, но и специалистов. Под впечатлением от её выступления осталась и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, комментировавшая соревнование:

«Хочу выразить своё восхищение её бильманом, потому что она так красиво ручки там складывает, что получается такой тюльпанчик, который завивается во вращении. Очень красиво», — сказала Медведева в эфире Первого канала, оценив и невероятно сложные выходы Зининой со всех прыжков.

Воспитанница «Ангелов» получила 69,77 балла и заняла третье промежуточное место. На произвольную программу Настя вышла с боевым настроем. Фигуристка зашла на два четверных тулупа, один из них в каскаде, но упала с обоих прыжков. За исключением ошибок на ультра-си, Зинина выполнила свою программу достаточно качественно. Стремительные вращения, хорошая растяжка, экспрессивные дорожки шагов — ошибки не выбили спортсменку из колеи. Судьи оценили её выступление на 120,89 балла, в сумме — 190,66. К сожалению, этого оказалось недостаточно — Настя лишилась шанса на выход в финал Гран-при.

Два непохожих «лебедя» от Левито

Следом на лёд вышла главная конкурентка наших девочек. Изабо Левито из США уже попала в финал благодаря победе на этапе в Куршевеле, где не было россиянок, но горела желанием сделать победный дубль. В таком случае фигуристка помогла бы… кому-то из россиянок. Возьми Левито второе золото, и в борьбу за последнюю путёвку включились бы призёры с лучшей суммой очков за два проката. Ученица Сергея Давыдова Софья Самоделкина с относительно высокими результатами из гонки выбыла, поскольку уступила по баллам и Зининой, и Муравьёвой.

В короткой программе Левито представила красивый номер «Лебедь» под музыку французского композитора Камиля Сен-Санса. Особенно хорош оказался двойной аксель фигуристки с бауэра, получивший большие надбавки, да и в целом её выступление было без серьёзных помарок. И только из-за дорожки шагов третьего уровня спортсменка чуть-чуть не дотянула до лидирующей позиции. В произвольной Изабо снова появилась в образе лебедя, но теперь она катала вариацию «Лебединого озера». Визуально Левито не допустила ошибок и заслужила высокие баллы. 208,31 — её результат за две программы.

Муравьёвой не потребовалась помощь американки

Лучше всех в короткой программе выступила Софья Муравьёва. Подопечная Евгения Плющенко блестяще справилась с непростой постановкой под песню Селин Дион, выполнив все непрыжковые элементы на максимальный четвёртый уровень. Недаром именно её оценки за компоненты оказались одними из самых высоких — девушка от природы очень артистична и выразительна, а в академии двукратного олимпийского чемпиона фигуристка быстро прогрессирует и улучшает навыки интерпретации.

«Лично мне, допустим, обе её программы нового сезона показались лучшими среди юниоров. Они самые насыщенные по движениям — шагам и рёберному катанию, и интересной хореографии, в которую вплетены сложные прыжки, что сделать очень трудно. На контрольных прокатах они были немножко сыроваты, но на соревнованиях они смотрятся блестяще», — комментировала уровень Муравьёвой тренер Инна Гончаренко.

Главной интригой соревнований у юниорок было то, пойдёт ли Софья на усложнение контента. Фигуристка до этого не показывала ультра-си в соревновательных прокатах, хотя известно, что на тренировках она активно разучивает четверной сальхов. В итоге Соня ва-банк не пошла и показала привычный прыжковый набор, но выполнила его намного лучше, чем на этапе в Словакии. Целостная программа с нестандартными переходами и высокими пролётными прыжками — от Сони нельзя было оторвать взгляд! 138,53 балла за прокат и 211,81 в сумме — Муравьёва установила личный рекорд и вышла в финал Гран-при без помощи американки.

Ученица Евгению Плющенко заработала золото и стала последней участницей турнира в Осаке. Там помимо Левито ей будут противостоять ещё одна американка Торнгрен, не объявленная пока фигуристка из Японии, а также соотечественницы Софья Акатьева, Аделия Петросян из группы Тутберидзе и коллега по академии Вероника Жилина. Похоже, в Японии будет жарко.