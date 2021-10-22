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История фигуристки Ханы Машковой: медаль Олимпиады, властная мать, проблемы с психикой, смертельная авария в 22 года

«Кого бог любит, тот умирает молодым». Трагическая история известной фигуристки Машковой
Екатерина Авдонина
История фигуристки Ханы Машковой
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Чемпионка сбежала из фигурного катания из-за властной матери, а после боролась с депрессией. В 22 года её жизнь оборвалась.

К 19 годам эффектная и талантливая фигуристка Хана Машкова имела всё, о чём только можно мечтать: титулы, массу поклонников по всему миру, любовь друзей. Но из-за внутренних противоречий девушка не чувствовала себя счастливой. Циничный поступок собственной матери заставил её уйти из спорта, а в 22 года любимицы болельщиков не стало.

Знавшие Машкову люди уверены, что трагедия была неминуема. Однако гибель чемпионки Европы и призёра Олимпиады в аварии всё равно стала шоком для всей страны.

Дату рокового дня фигуристка предсказала себе сама.

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Первые шаги в спорте и внезапный триумф

Успех к талантливой и трудолюбивой чешке Хане Машковой пришёл не сразу. Спортсменка долгое время боролась со «школой» — не удавались обязательные фигуры. Но благодаря поддержке тренера и настойчивости матери она смогла преодолеть свою слабость и выйти на совершенно другой качественный уровень. Уже в 13 лет Хана выступала на чемпионате Европы, но признание и большие победы пришли к ней спустя четыре года. На чемпионате Европы — 1967 Машкова завоевала серебро, а через год уже обосновалась на первой позиции.

Через несколько месяцев фигуристка поехала на Олимпийские игры в Гренобль и заняла там третье место. По-настоящему триумфальным для 19-летней спортсменки должен был стать следующий олимпийский цикл, но за пару лет жизнь девушки превратилась в сплошной кошмар, где спортивным достижениям просто не было места.

«Выпила больше снотворного, чем требовалось»

Скромная по натуре Хана обладала неустойчивой нервной системой. Спортсменке было трудно соблюдать режим и проявлять характер. По словам её знакомых, Машкова сражалась за медали, но никогда — так, чтобы ставить на карту всё. Осложнялась ситуация напряжёнными отношениями с матерью, которая слишком опекала единственную дочь и вмешивалась в процесс тренировок. Фигуристка всю жизнь пыталась выйти из-под контроля властной родительницы, но безуспешно.

Психиатр Зденек Дитрих, работавший со спортсменкой, отмечал, что Хана жаловалась на враждебную атмосферу в любительском фигурном катании. Ей было сложно выдерживать интриги и постоянные нагрузки, сопровождающие любые соревнования. Морально Машкова была подавлена. Это привело к самым печальным последствиям.

«Она утратила то душевное спокойствие, которое у неё было раньше. Но ещё хуже было то, что однажды мне позвонила пани Машкова и сказала, что Хана хотела заснуть и выпила больше снотворного, чем требовалось, и ей пришлось делать промывание желудка. Для меня это был сигнал, что надо с кем-то из специалистов посоветоваться», — делилась воспоминаниями Мила Новакова.

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Короткий период реабилитации поначалу помог Хане — на чемпионат Европы в Гармиш-Партенкирхене фигуристка поехала в очень хорошем настроении. Но новая встреча с матерью вновь поставила под угрозу её карьеру и здоровье. Перед произвольной программой Машкова выглядела болезненно, а во время проката и вовсе перестала чувствовать ноги. Она сорвала несколько прыжков, в том числе и двойной риттбергер, и отправилась после выступления в раздевалку. Оказалось, что мама спортсменки перед выходом на лёд дала ей сильнодействующий анальгетик, который привёл к такому результату.

«Это не жизнь, вы несвободны даже в Рождество»

Это событие окончательно подкосило Машкову. Фигуристка приняла решение покинуть любительский спорт, но перед этим она позвала своего тренера Милу Новакову на озеро и выбросила коньки в воду. Наставница не стала останавливать ученицу и даже помогла ей связаться с Алёной Врзанёвой, которая в то время преследовалась властями Чехословакии за побег в Англию. Чемпионка мира устроила Хану в ледовое шоу Holiday on Ice.

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Летом 1970 года фигуристка вместе с труппой отправилась в долгое турне: она выступала в Киеве, Ленинграде, Москве – и везде имела колоссальный успех. В СССР обаятельную фигуристку с открытым и немного наивным взглядом очень любили. Известный журналист Николай Долгополов в книге «По ту сторону спорта» вспоминал, что в гримёрке Машковой всегда было много цветов и подарков. Её чаще остальных вызывали на бис. Тем не менее отношения внутри коллектива у спортсменки не сложились — в условиях постоянного стресса и многочисленных разъездов Хана часто уставала и собиралась бросить фигурное катание окончательно.

«Это не жизнь, вы несвободны даже в Рождество. Выдержать это могут разве что супруги, которые купят себе трейлер и в этой «консервной банке» будут иметь для себя хоть кусочек личной жизни. А нам, вечным постояльцам отелей, приходится в этом отношении совсем плохо», — жаловалась фигуристка.

Предчувствие трагедии и авария с летальным исходом

Силы жить и продолжать работу Хане давал возлюбленный Иржи Штайдл. Молодые люди не мыслили жизни друг без друга и собирались играть свадьбу, но внезапно их отношения разладились. Говорят, во время разлуки с невестой Иржи увлёкся другой женщиной. Пережить расставание Хане помогла встреча с молодым человеком по имени Жан-Клод. Фигуристка собиралась поехать с ним в Прагу, чтобы представить матери. Однако её планам не суждено было сбыться.

После ужина у знакомого фигуриста Хана была вынуждена ночью отправиться из Парижа в Пуатье, где у неё была назначена утренняя репетиция. Несмотря на уговоры друзей остаться и поехать утром, Машкова села за руль своего спортивного автомобиля и отправилась в путь. Вместе с ней в машине оказались чешская фигуристка Квета Целфлова, собака и французский солдат, которого они подобрали по дороге.

Внезапно им навстречу выскочил грузовик, который нёсся на огромной скорости. Столкновения было не избежать. Солдат и домашний питомец погибли сразу, выжить удалось только Квете. Машкова же получила несколько серьёзных травм и скончалась в машине скорой помощи. Полицейский, который был свидетелем происшествия, отметил, что ещё никогда не видел столь разрушительных последствий ДТП.

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Ханы Машковой не стало в 22 года. Её похоронили в Праге на Вышеградском кладбище. Проститься с фигуристкой пришли тысячи горожан. Сказать последние слова приехал и близкий друг Ханы Ондрей Непела. Знакомые и друзья талантливой фигуристки с горечью отмечали, что она словно притягивала к себе это несчастье.

«Она как-то ездила домой, к родителям, и заехала в Брно, а там, уж не знаю почему, заказала себе гороскоп. В Брюсселе мы делали расклад, который день будет удачным, который — нет. А потом дошли до последнего мартовского дня, и там у неё были три крестика. И она сказала: «Это критический день для меня», и именно в этот день она погибла. А когда она посмотрела на гороскоп, то сказала: «Кого бог любит, тот умирает молодым», — рассказывала подруга фигуристки Алёна Отрадовска.

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