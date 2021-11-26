Российские фигуристы громко провалились на Гран-при. Даже у Медведевой сдали нервы

Все три наших парня завалили короткую программу в Сочи. На мучения российских одиночников без слёз не взглянешь.

В прошлом году у российских болельщиков было немало поводов для радости. В основном благодаря возрождению мужского одиночного катания — казалось, наши парни вновь готовы бороться за самые высокие места на международной арене. Однако в олимпийском сезоне результаты лидеров сборной внезапно пошли на спад.

На этапе Гран-при в Сочи наши парни и вовсе показали едва ли не худшие прокаты в году. В отсутствие реальных конкурентов ни Коляда, ни Семененко, ни Кондратюк не смогли зацепиться за пьедестал. Наши фигуристы откровенно провалились и практически лишились шансов на выход в финал серии.

На мучения российских одиночников без слёз не взглянешь. Нервы сдали даже у Медведевой.

Странная реакция Тутберидзе на провал ученика

Соревновательную программу на этапе Гран-при в Сочи традиционно открывали мужчины. Россию на этом турнире представляют Михаил Коляда, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Для ученика Светланы Соколовской старт на арене «Айсберг» станет дебютным в рамках взрослой серии Гран-при, равно как и для 19-летнего ученика Этери Тутберидзе Ники Эгадзе, представляющего Грузию.

Прокат у грузинского фигуриста не задался: падение с четверного сальхова, «бабочка» на тройном акселе и срыв каскада из четверного и двойного тулупов. После выступления Ника выглядел крайне расстроенным, и его можно понять. А вот реакция тренеров удивила: Этери Тутберидзе смеялась и в шутку толкнула в плечо стоящего рядом Даниила Глейхенгауза. Хореограф тоже улыбался, в то время как Сергей Дудаков растерянно прикрывал глаза рукой. В «кисс-энд-край» специалисты постарались поддержать Эгадзе. После длительного перерыва Ника вернулся на большой лёд и боролся до конца, а это не может не вызывать уважение.

Отлично проявил себя канадец Роман Садовский, не совершивший грубых ошибок и набравший 84,59 балла. Японец Кейдзи Танака порадовал зрителей яркой постановкой под саундтрек из знаменитого аниме «Евангелион», но из-за технического брака не смог подняться высоко. Австралиец Брендан Керри также был небезупречен.

«Ощущение, будто сам «Айсберг» падал вместе с ним»

Следующим на лёд вышел Марк Кондратюк. В этот раз фигурист не справился со своей экспрессивной и необычной программой под саундтрек из сериала «Великолепный век». Неожиданно не получился четверной тулуп, упал спортсмен и с коронного квад-сальхова. Все остальные элементы Марк выполнил на хорошие плюсы, но настроение у фигуриста резко ухудшилось. В «кисс-энд-край» Кондратюк недовольно качал головой, слушая замечания своего тренера Светланы Соколовской.

Тем не менее судьи оценили выступление россиянина довольно щедро — при чистом прокате в произвольной программе 74,16 балла позволят ему конкурировать с иностранными соперниками. Повода для паники ещё нет! Появление несвойственных Марку ошибок, возможно, связано с тем, что Кондратюк идёт на усиление и постепенно готовится продемонстрировать новый контент на чемпионате России. На предыдущем старте на Мемориале Дениса Тена спортсмен зашёл на четверной лутц, не исключено, что сложнейший прыжок мы увидим завтра в произвольной программе.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Обидно, друзья, что сказать. С каждым падением Марка было ощущение, будто бы сам «Айсберг» падал вместе с ним — зрители очень расстраивались при каждой его ошибке. Да и самому Марку наверняка горько и неприятно, потому что столько работы было проделано. Мы-то знаем, что Марк может!» — прокомментировала выступление Кондратюка Евгения Медведева в эфире Первого канала.

Семененко лишился шансов на выход в финал Гран-при?

Поразил блестящим прокатом Казуки Томоно. Фигурист без помарок исполнил все прыжки и набрал очень высокие баллы — 95,81. Японец будет бороться за место на пьедестале, а то и за победу. Того же ожидали и от Евгения Семененко. Ученик Алексея Мишина претендовал на попадание в финал серии Гран-при, но для этого ему нужно было продемонстрировать два идеальных проката. Однако в короткой программе Женя не смог справиться с нервами и больно упал с четверного тулупа. Великолепный каскад четверной сальхов — тройной тулуп дал надежду на то, что спортсмен реабилитируется, однако степаут на тройном акселе буквально лишил Семененко шансов на путёвку в Осаку.

С результатом в 81 балл фигуристу будет очень трудно рассчитывать на победу в Сочи. Только золотая медаль сможет гарантировать Жене поездку в Японию, поскольку его оценки не позволят ему конкурировать с Джейсоном Брауном, также претендующим на выход в финал. По компонентам россиянин заметно уступает американцу, и, если оба фигуриста наберут одинаковые баллы по результатам двух этапов Гран-при, всё решать будет сумма баллов за четыре проката. И пока решение судей не в пользу нашего спортсмена.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Не помню, когда последний раз Женя падал. Он нас приучил, что за него можно и нужно переживать, но эти переживания проходят в более лёгкой форме. В прошлом сезоне он не срывал ни одного элемента практически на всех турнирах. А в этом сезоне, возможно, над ним довлеет, что он является одним из лидеров нашей сборной. Начинаются какие-то срывы. На разминке он несколько раз идеально чисто сделал четверной тулуп, делал четверные сальховы, делал тройные аксели. Что происходит? Я не знаю», — в недоумении от проката Семененко остался и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Мем «включил Коляду» снова в действии

Откровенно разочаровал и лидер сборной России Михаил Коляда. Фигурист допустил падение на четверном тулупе, из-за чего лишился каскада, также он совершил степаут на четверном сальхове. Да и в целом Миша выглядел бледной тенью себя прежнего — вращения и дорожки шагов были выполнены не так качественно. Казалось, спортсмен расстроился неудаче на прыжковых элементах и растерял весь боевой настрой. Оценки Коляды неприятно удивили — всего 84,48 балла. За Мишу становится всё тревожнее в олимпийском сезоне.

«Пускай меня будут ругать, но я скажу. Так нельзя! Ну нельзя так! Почему они выходят и всё постоянно срывают? Скорее всего, дело уже в психологии. Надо искать подходы, чтобы выходить из этой ситуации. Ноль шансов побороться на Олимпиаде с такими прокатами.

Всё-таки будет этот мем — «Включил Коляду». К сожалению… Так обидно, друзья, так обидно. Имея всё в арсенале, выдавать такие прокаты», — традиционно не скрывал негодования после выступления Миши Алексей Ягудин.

Сдали нервы в этот раз и у Евгении Медведевой. Фигуристка, обычно положительно высказывающаяся обо всех спортсменах, не скрывала своего отчаяния.

«Единственное, что я могу сказать после такого проката, что Миша — такой человек, которому нельзя ошибаться и допускать такие прокаты, особенно в олимпийский сезон. Даже если начинать работать с психологией, то это долгий процесс. Месяцами выстраиваются системы, прорабатываются техники, которые помогают спортсменам. Но до Олимпиады два месяца, проблема только в этом», — сказала Медведева в эфире Первого канала. Чемпионка открыто раскритиковала Коляду.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

На фоне россиян крайне удачно выступил Морис Квителашвили. Ещё один ученик Этери Тутберидзе безупречно исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной аксель и сольный квад-тулуп. Судьи оценили его прокат в 95,37 балла. Это серьёзная заявка на медаль!

Если до старта сочинского Гран-при мы рассчитывали на полный пьедестал наших одиночников, то теперь же на это надежд практически не остаётся. Даже с не самой серьёзной конкуренцией наши фигуристы умудрились провалиться и не попасть в тройку. На мучения наших парней без слёз смотреть просто невозможно.