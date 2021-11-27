«Русское сокровище — сокровище мира». Иностранцы в экстазе от фигуристки Валиевой

«Ставлю на Камилу в мужской и женской программе. Слышал, что она выступит и в парах, и, вероятно, выиграет их. И в танцах на льду тоже выиграет Камила», — шутил перед стартом этапа Гран-при в Сочи канадский хореограф Ашер Хилл. Он не сильно ошибся – Камила Валиева, конечно, не стала врываться в другие соревнования, но в женском катании затмила абсолютно всех, побив мировой рекорд.

Иностранные эксперты не скупились на комплименты и воздушной Валиевой, которая захватила лидерство после короткой программы, и несравненной Императрице Елизавете Туктамышевой, которая заняла вторую строчку.



«Чемпионат» приводит самые яркие высказывания экспертов и болельщиков.

«Русское сокровище — сокровище мира. Валиева прелестна»

15-летняя ученица Этери Тутберидзе в Сочи превзошла саму себя, показав лучший прокат в истории. Бесподобный тройной аксель, тройной флип, каскад лутц – тулуп – всё это Валиева исполнила без малейших усилий, отчего все пришли в полнейший восторг.



«Программа Камилы Валиевой была воздушной, глубокой по хореографии и музыке, как и на протяжении всего сезона», — отметил американский журналист Джеки Вонг.



«Итак, Валиева заявила права на ещё один мировой рекорд с оценкой 87,42 за короткую программу на Кубке Ростелекома. Неудивительно», — написала журналистка Беверли Смит.



«Камила Валиева исполнила головокружительную короткую программу, показав доминирующее техническое мастерство. Да, между прыжками в каскаде было пространство, но это уже придирки. А какой тройной аксель! Тем, кто считают, что Валиевой завышают оценки, надо послушать экспертное мнение Марка Ханретти: «Качество каждого элемента. Покрывает столько льда, сколько мы никогда не видели. Владение коньком на дорожке шагов, глубина лезвий, использование зубцов. Она гениально использовала все части лезвия. Сделать вращательный элемент на передней ноге невероятно тяжело, такое редко увидишь. Каскад лутц-тулуп в конце программы, и только посмотрите, как она использует всю площадку! Начиная с канадского этапа её прогресс растёт в геометрической прогрессии». Что до моей оценки выступления Валиевой, то оно совершенно завораживает. Как при первом, так и при втором и третьем просмотре», — написал журналист Филип Херш.



«Камила Валиева с другой планеты по сравнению с остальными девушками Тутберидзе. По крайней мере, на данный момент», — отметил блоггер Glitter&Sport.



«Не просто так Валиева считается главным фаворитом Олимпиады. Она прелестна. Русское сокровище – сокровище мира. Настолько хороша, настолько талантлива, это необыкновенно», — отметил Inside Skating.

«Рада, что у Камилы есть изъяны, они делают её человеком»

В экстазе от выступления Валиевой и зарубежные болельщики, которые готовы отдать ей золото Олимпиады уже сейчас, за два месяца до начала Игр в Пекине.



— Завтра Камила может выйти на произвольную программу, сделать один прыжок и уйти со льда, и всё равно выиграет. Надеюсь, она побалует болельщиков и сделает три или четыре прыжка.



— Валиева – это чудо и, вероятно, следующая олимпийская чемпионка. Только пусть она катает любую другую произвольную программу.



— Я не фанат команды Этери, но даже я не могу отрицать, что Камила идеальная фигуристка, мы такую раньше никогда не видели. У неё вообще нет слабых сторон, я в восхищении.



— Камила Валиева абсолютно сногсшибательна, сейчас она лучшая в женском фигурном катании. Я даже почти рада, что у неё есть изъяны, потому что они делают её человеком. Техника прыжков неидеальна, только по этому и можно понять, что её создали не в лаборатории.

«Туктамышеву — в чемпионки. Прекрасное, зрелое, выдающееся катание»

Не меньше восторженных отзывов получила и Елизавета Туктамышева, которая завершала короткую программу и вновь показала безупречный прокат. За самоотверженную борьбу с молодым поколением фигуристок, уверенность в своих силах и потрясающую энергию эксперты, как и болельщики, прочат Туктамышевой путёвку в Пекин и сравнивают её с хорошим вином, которое с годами становится только лучше. Абсолютно заслуженно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Императрица не разочаровала. Так кататься, выдерживать конкуренцию все эти годы, когда одно поколение фигуристок сменяется другим и следующим. Это достойно восхищения. Это мы и делаем – восхищаемся Елизаветой», — отметили в «твиттере» Inside Skating.

«Просто оставлю это здесь. Лизу Туктамышеву – в чемпионы фигурного катания. Прекрасное, зрелое и технически выдающееся женское катание», — написала олимпийская чемпионка Меган Дюамель.

«Всегда приятно смотреть на Туктамышеву из-за того, что она показывает. И я говорю не только о её тройных акселях, которые она исполнила в короткой программе. Она занимает второе место после короткой программы с оценкой 80,1. Люблю её», — прокомментировала выступление россиянки журналистка Беверли Смит.



«Туктамышева достигла очередной цели. Приземлила все прыжки с надбавками. Заработала четвёртый уровень на дорожках и вращениях. Опередила Майю. Теперь надо сделать то же самое в произвольной программе», — написал журналист NBC Olympics Дэвид Кейн.



«Это её лучшая короткая программа за последние годы!» — отметил блоггер Glitter&Sport.

«Туктамышева как хорошее вино»

Восторгаются ученицей Алексея Мишина и зарубежные болельщики.



— Пусть Валиева стала новой рекордсменкой, но настоящая императрица – это несравненная Елизавета Туктамышева.



— Своей стабильностью Лиза заслуживает поехать на Олимпиаду, с этим трудно спорить.



— Туктамышева как хорошее вино. Я в восторге от неё и от того, как она бьётся. Её ничего не страшит, она просто молча становится всё лучше.



— Можно что угодно говорить о Туктамышевой, но это невероятно, что она в своём возрасте до сих пор выдерживает конкуренцию в России.