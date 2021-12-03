«У меня разбилось сердечко». Откровенный разговор с фигуристкой Анастасией Гуляковой

Анастасия Гулякова – одна из немногих фигуристок, продолжающих кататься после 18 лет. Причём добиваться успеха девушка начала как раз-таки после совершеннолетия. В прошлом году Настя сенсационно попала на пьедестал российского Гран-при. А на тренировках фигуристка демонстрировала отличные попытки тройного акселя и четверного тулупа. Гулякова не ставит временных рамок для своей карьеры и продолжает бороться за место под солнцем.
В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анастасия рассказала о тренировках в группе Алексея Мишина, поведала, как у неё обстоят дела с прыжками ультра-си и поделилась мнением о повышении возрастного ценза.
«Тебе надо будет выйти за меня замуж!»
— Настя, после переезда из Свердловской области в Москву вы попали в группу Ильи Климкина. Чем вам запомнился период тренировок под руководством этого тренера?
— Сначала в Москву мы переехали только с мамой, папа остался дома, в Екатеринбурге. Для меня это был определённый опыт, я много чему научилась у Ильи Сергеевича. Я приехала к нему только с двойными прыжками, и почти всему научил меня он.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Как случился переход в группу Алексея Николаевича Мишина?
— Ещё когда я выступала за Свердловскую область и подкатывалась в Москве у Ильи Сергеевича, на этапе Кубка России меня заметил Алексей Николаевич. Он ещё тогда звал меня к себе в группу, но на тот момент я не согласилась. По-видимому, были какие-то переживания по этому поводу. Но три года назад получилось так, что я всё-таки захотела перейти, нужно было что-то менять. Я позвонила восьмого марта, как раз в день рождения Алексея Николаевича, и сказала, что готова приступить к тренировкам. Алексей Николаевич сказал: «Это очень серьёзно, тебе надо будет выйти за меня замуж!». Всё как-то хорошо получилось, мы переехали.
С Ильёй Сергеевичем мы расстались спокойно, он отдал меня в руки Алексея Николаевича, так как понимал, что не сможет дальше уже тренировать меня.
— Чем тренировки у Мишина отличаются от тренировок у других наставников, с которыми вы работали?
— У Алексея Николаевича по-другому идёт подготовка, по его определённым образом выстроенным методам. Тренировочный процесс проходит спокойно, мы готовимся к стартам и учим прыжки по определённым методикам. Это нам очень помогает.
«На тренировках прыгаю тройной аксель и четверной тулуп»
— Настя, сейчас наступила эра прыжков ультра-си. Как обстоят дела с вашим тройным акселем?
— В принципе, хорошо. Я его прыгаю на тренировках, но на чемпионате России мы не будем вставлять его в программу. Возможно, после Нового года получится. Четверной тулуп тоже на тренировках делаю. Всё в процессе, но эти прыжки ещё не настолько стабильны, чтобы вставлять их в программы.
— Впереди чемпионат России, который в олимпийском сезоне имеет особую значимость. Какие цели ставите себе на этот турнир?
— У нас сейчас очень большая конкуренция, поэтому я ставлю себе задачу выйти и сделать свой максимум, откатать чисто и получить свои баллы.
— Вы будете выступать дома, в Санкт-Петербурге. Перед своей публикой выступать легче?
— Думаю, везде одинаково. Главное — настроиться на прокат, катать для себя и для зрителей, выполнять свою работу.
«Не думала, что смогу попасть в тройку на этапе Гран-при»
— В прошлом сезоне на этапе Гран-при в Москве вы заняли третье место. Какие чувства испытывали, стоя на пьедестале?
— После проката я была очень довольна, что всё сделала, но не думала, что смогу попасть в тройку. Думала, останусь четвёртой-пятой. Но так получилось, что стала третьей, и для меня это большая-маленькая победа, тем более это был мой дебютный этап Гран-при.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Недавно стало известно об отмене Универсиады-2021. Вы должны были ехать на неё вместе с Софьей Самодуровой. Сильно расстроились, когда узнали, что турнир не состоится?
— Я бы сказала, что у меня разбилось сердечко. Было очень обидно, потому что я думала, что турнир хотя бы перенесут, а его вообще отменили. Мы должны были ехать даже без тренеров, только врачи и один представитель от всей российской команды. Я надеялась, что Универсиаду всё-таки проведут. Мы все усиленно готовились, Соня готовилась, и мальчики наши тоже готовились. Очень обидно. К тому же конкуренция у нас огромная, пробиться куда-то очень сложно. А сейчас мы только учимся, поэтому хотелось съездить. А вот через два года могут уже другие фигуристы поехать.
— Наверняка вы слышали о недавнем предложении норвежской федерации фигурного катания повысить возрастной ценз. Как вы сами относитесь к такой идее?
— Я думаю, это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 годы рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им всё легче даётся.
«Мне часто говорили, что в спорте вообще подруг не бывает»
— Вы катаетесь в одной группе с Софьей Самодуровой и Елизаветой Туктамышевой. Какие у вас взаимоотношения с девочками, можно ли назвать вас подругами?
— Отношения у нас хорошие, но подругами назвать нас не могу. Мне часто говорили, что в спорте вообще подруг не бывает.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— У Туктамышевой огромный опыт выступлений. Учитесь ли вы у Лизы чему-нибудь?
— На тренировках постоянно смотрю, как Лиза выполняет тройной аксель. Он получается у неё легко и непринуждённо. Она вообще у нас большая молодец.
— Лиза — одна из главных претенденток на поездку в Пекин. Как думаете, у неё получится отобраться в олимпийскую сборную?
— Я очень надеюсь, что у неё получится отобраться, потому что она достойна поехать туда. Она несколько раз не попадала на Олимпиаду, но по-прежнему катается, борется за место на пьедестале, и думаю, что она должна поехать в Пекин.
— У Лизы довольно длинная по современным меркам спортивная карьера. Вы планируете так же долго кататься?
— Я, как и Лиза, не ставлю для себя временных рамок. Буду кататься и пытаться всё совмещать. А дальше уже как пойдёт.
- 3 декабря 2021
-
11:33
-
11:24
-
11:01
-
10:49
-
10:40
-
09:55
-
09:37
-
09:15
-
09:12
-
00:23
- 2 декабря 2021
-
21:40
-
20:45
-
19:30
-
18:28
-
16:14
-
16:09
-
15:51
-
15:19
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
13:41
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
11:47
-
11:44
-
11:18
-
11:16
-
11:07
-
10:40
-
10:32
-
09:56
-
08:38
-
07:52