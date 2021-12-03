«У меня разбилось сердечко». Откровенный разговор с фигуристкой Анастасией Гуляковой

Анастасия Гулякова – одна из немногих фигуристок, продолжающих кататься после 18 лет. Причём добиваться успеха девушка начала как раз-таки после совершеннолетия. В прошлом году Настя сенсационно попала на пьедестал российского Гран-при. А на тренировках фигуристка демонстрировала отличные попытки тройного акселя и четверного тулупа. Гулякова не ставит временных рамок для своей карьеры и продолжает бороться за место под солнцем.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Анастасия рассказала о тренировках в группе Алексея Мишина, поведала, как у неё обстоят дела с прыжками ультра-си и поделилась мнением о повышении возрастного ценза.

«Тебе надо будет выйти за меня замуж!»

— Настя, после переезда из Свердловской области в Москву вы попали в группу Ильи Климкина. Чем вам запомнился период тренировок под руководством этого тренера?

— Сначала в Москву мы переехали только с мамой, папа остался дома, в Екатеринбурге. Для меня это был определённый опыт, я много чему научилась у Ильи Сергеевича. Я приехала к нему только с двойными прыжками, и почти всему научил меня он.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как случился переход в группу Алексея Николаевича Мишина?

— Ещё когда я выступала за Свердловскую область и подкатывалась в Москве у Ильи Сергеевича, на этапе Кубка России меня заметил Алексей Николаевич. Он ещё тогда звал меня к себе в группу, но на тот момент я не согласилась. По-видимому, были какие-то переживания по этому поводу. Но три года назад получилось так, что я всё-таки захотела перейти, нужно было что-то менять. Я позвонила восьмого марта, как раз в день рождения Алексея Николаевича, и сказала, что готова приступить к тренировкам. Алексей Николаевич сказал: «Это очень серьёзно, тебе надо будет выйти за меня замуж!». Всё как-то хорошо получилось, мы переехали.



С Ильёй Сергеевичем мы расстались спокойно, он отдал меня в руки Алексея Николаевича, так как понимал, что не сможет дальше уже тренировать меня.



— Чем тренировки у Мишина отличаются от тренировок у других наставников, с которыми вы работали?

— У Алексея Николаевича по-другому идёт подготовка, по его определённым образом выстроенным методам. Тренировочный процесс проходит спокойно, мы готовимся к стартам и учим прыжки по определённым методикам. Это нам очень помогает.

«На тренировках прыгаю тройной аксель и четверной тулуп»

— Настя, сейчас наступила эра прыжков ультра-си. Как обстоят дела с вашим тройным акселем?

— В принципе, хорошо. Я его прыгаю на тренировках, но на чемпионате России мы не будем вставлять его в программу. Возможно, после Нового года получится. Четверной тулуп тоже на тренировках делаю. Всё в процессе, но эти прыжки ещё не настолько стабильны, чтобы вставлять их в программы.



— Впереди чемпионат России, который в олимпийском сезоне имеет особую значимость. Какие цели ставите себе на этот турнир?

— У нас сейчас очень большая конкуренция, поэтому я ставлю себе задачу выйти и сделать свой максимум, откатать чисто и получить свои баллы.



— Вы будете выступать дома, в Санкт-Петербурге. Перед своей публикой выступать легче?

— Думаю, везде одинаково. Главное — настроиться на прокат, катать для себя и для зрителей, выполнять свою работу.

«Не думала, что смогу попасть в тройку на этапе Гран-при»

— В прошлом сезоне на этапе Гран-при в Москве вы заняли третье место. Какие чувства испытывали, стоя на пьедестале?

— После проката я была очень довольна, что всё сделала, но не думала, что смогу попасть в тройку. Думала, останусь четвёртой-пятой. Но так получилось, что стала третьей, и для меня это большая-маленькая победа, тем более это был мой дебютный этап Гран-при.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Недавно стало известно об отмене Универсиады-2021. Вы должны были ехать на неё вместе с Софьей Самодуровой. Сильно расстроились, когда узнали, что турнир не состоится?

— Я бы сказала, что у меня разбилось сердечко. Было очень обидно, потому что я думала, что турнир хотя бы перенесут, а его вообще отменили. Мы должны были ехать даже без тренеров, только врачи и один представитель от всей российской команды. Я надеялась, что Универсиаду всё-таки проведут. Мы все усиленно готовились, Соня готовилась, и мальчики наши тоже готовились. Очень обидно. К тому же конкуренция у нас огромная, пробиться куда-то очень сложно. А сейчас мы только учимся, поэтому хотелось съездить. А вот через два года могут уже другие фигуристы поехать.

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— Наверняка вы слышали о недавнем предложении норвежской федерации фигурного катания повысить возрастной ценз. Как вы сами относитесь к такой идее?

— Я думаю, это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 годы рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им всё легче даётся.

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«Мне часто говорили, что в спорте вообще подруг не бывает»

— Вы катаетесь в одной группе с Софьей Самодуровой и Елизаветой Туктамышевой. Какие у вас взаимоотношения с девочками, можно ли назвать вас подругами?

— Отношения у нас хорошие, но подругами назвать нас не могу. Мне часто говорили, что в спорте вообще подруг не бывает.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У Туктамышевой огромный опыт выступлений. Учитесь ли вы у Лизы чему-нибудь?

— На тренировках постоянно смотрю, как Лиза выполняет тройной аксель. Он получается у неё легко и непринуждённо. Она вообще у нас большая молодец.

— Лиза — одна из главных претенденток на поездку в Пекин. Как думаете, у неё получится отобраться в олимпийскую сборную?

— Я очень надеюсь, что у неё получится отобраться, потому что она достойна поехать туда. Она несколько раз не попадала на Олимпиаду, но по-прежнему катается, борется за место на пьедестале, и думаю, что она должна поехать в Пекин.



— У Лизы довольно длинная по современным меркам спортивная карьера. Вы планируете так же долго кататься?

— Я, как и Лиза, не ставлю для себя временных рамок. Буду кататься и пытаться всё совмещать. А дальше уже как пойдёт.